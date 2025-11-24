iLikeIT. Transfer foto între iOS și Android fără WhatsApp. Cum funcționează tehnologia de conexiune

Este vorba despre tehnologia de conexsiune dintre iOS și Android. De acum putem trimite fotografii de pe un dispozitiv pe celălaltul fără să mai folosim Whatsapp.

Tehnologia funcționează destul de bine. Vom putem transfera fotografii fără să pierdem din calitatea imaginilor. Deocmandată această tehnologie funcționează doar pe Pixel 10. Este o măsură care vine ca o consecință a legislației ”Digital Markets Act” din Uniunea Europeană.

Cum funcționează: În primul rând trebuie să ne asigurăm că avem opțiunea ”Quick Share” activată. Iar pe dispozitivul de pe care vrem să trimitem mergem la ”partajează” și ar trebui să ne apară în câteva secunde dispozitivul cu care vrem să realizăm transferul.

Mai multe detalii în Video atașat. 

Sursa: Pro TV

