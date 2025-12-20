Powerwash Simulator, fenomenul anului: peste 17 mil. de jucători doar în 2025. E disponibil acum și pe telefoane

Dacă vrei să vezi cum e să folosești un spălător cu presiune, acum ai ocazia și pe telefonul mobil.

Despre Powerwash simulator vorbim acum.

Marian Andrei: Cred că este cel mai ciudat joc pe care l-am prezentat vreodată și cu toate acestea este un fenomen uriaș. Peste 17 milioane de jucători, doar în 2025.

Iar anul acesta, avem o ediție nouă, pentru telefoanele mobile. În Powerwash Simulator ai un business de curățenie în micuțul orășel fictiv Muckingham.

Cu ajutorul spălătorului faci bani virtuali pe care îi poți cheltui pentru aparatură și mai performantă. Și așa sari de la un caz la altul. Începi cu duba firmei, ca să înveți mecanica jocului, apoi primești cazuri tot mai complexe.

Merge și în multiplayer. Iar apoi, pe măsură ce îndeplinești misiunile, o să afli că există și o poveste în spatele Powerwash. Ceva cu un vulcan și pisici care dispar. Nu vreau să stric surpriza, dar Powerwash nu e doar despre jeturi cu apă.

Powerwash simulator este disponibil pentru Windows, MacOS, iOS și toate consolele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













