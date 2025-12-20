iLikeIT. Emisiunea integrală din 20 decembrie 2025
Dincolo de aplicațiile care ne scriu texte sau ne editează pozele, există o tehnologie care schimbă discret medicina, prognoza meteo sau siguranța alimentară.
Dacă vrei să vezi cum e să folosești un spălător cu presiune, acum ai ocazia și pe telefonul mobil.
Ultima colecție din acest an vine cu telefoane foarte interesante, de la OnePlus, Oppo, Honor, Poco, Motorola și ZTE.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.
În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.