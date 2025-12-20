iLikeIT. Emisiunea integrală din 20 decembrie 2025

iLikeIT
20-12-2025 | 11:25
×
Codul embed a fost copiat

iLikeIT. Emisiunea integrală din 20 decembrie 2025

autor
Stirileprotv

iLikeIT. Emisiunea integrală din 20 decembrie 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, emisiune,

Dată publicare: 20-12-2025 11:25

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Inteligența artificială, ajutorul nevăzut în medicină și meteorologie. Inovația care poate salva viețile oamenilor
iLikeIT
Inteligența artificială, ajutorul nevăzut în medicină și meteorologie. Inovația care poate salva viețile oamenilor

Dincolo de aplicațiile care ne scriu texte sau ne editează pozele, există o tehnologie care schimbă discret medicina, prognoza meteo sau siguranța alimentară.

Powerwash Simulator, fenomenul anului: peste 17 mil. de jucători doar în 2025. E disponibil acum și pe telefoane
iLikeIT
Powerwash Simulator, fenomenul anului: peste 17 mil. de jucători doar în 2025. E disponibil acum și pe telefoane

Dacă vrei să vezi cum e să folosești un spălător cu presiune, acum ai ocazia și pe telefonul mobil.  

Final de an cu telefoane interesante. Colecția de smartphone-uri prezentată la iLikeIT
iLikeIT
Final de an cu telefoane interesante. Colecția de smartphone-uri prezentată la iLikeIT

Ultima colecție din acest an vine cu telefoane foarte interesante, de la OnePlus, Oppo, Honor, Poco, Motorola și ZTE.

Recomandări
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace
Stiri externe
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28