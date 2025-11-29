iLikeIT. Emisiunea integrală din 29 noiembrie 2025
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
29-11-2025 10:40
Dată publicare:
29-11-2025 10:40
Care este vârsta minimă pentru a face un cont pe rețelele de socializare? Nu avem un răspuns universal. Dar suntem tot mai siguri de consecințe: probleme de sănătate mintală, anxietate, depresie, cyberbulling.
Poveștile care nu ajung la TV, la MasterChef, se văd pe rețelele sociale cu ajutorul unor creatori de conținut. Aceștia ne duc în culisele show-ului, alături de celebrii bucătari și concurenți.
Modificarea imaginilor cu inteligența artificială încetează să fie o simplă inovație atunci când este folosită pentru a păcăli.
Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.
Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.
Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.