iLikeIT. Emisiunea integrală din 29 noiembrie 2025

Conturi de social media interzise copiilor sub 16 ani. Experții explică cât de eficientă este legea adoptată în alte țări
iLikeIT
Conturi de social media interzise copiilor sub 16 ani. Experții explică cât de eficientă este legea adoptată în alte țări

Care este vârsta minimă pentru a face un cont pe rețelele de socializare? Nu avem un răspuns universal. Dar suntem tot mai siguri de consecințe: probleme de sănătate mintală, anxietate, depresie, cyberbulling.

MasterChef se mută și pe rețelele sociale. Creatorii de conținut arată ce nu se vede la TV din culisele show-ului
iLikeIT
MasterChef se mută și pe rețelele sociale. Creatorii de conținut arată ce nu se vede la TV din culisele show-ului

Poveștile care nu ajung la TV, la MasterChef, se văd pe rețelele sociale cu ajutorul unor creatori de conținut. Aceștia ne duc în culisele show-ului, alături de celebrii bucătari și concurenți.

iLikeIT. Fals informatic cu ajutorul AI: fotografiile trucate pentru rambursări pot aduce răspunderea penală
iLikeIT
iLikeIT. Fals informatic cu ajutorul AI: fotografiile trucate pentru rambursări pot aduce răspunderea penală

Modificarea imaginilor cu inteligența artificială încetează să fie o simplă inovație atunci când este folosită pentru a păcăli.

Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28