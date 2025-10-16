iLikeIT. Cele mai importante invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: roboți umanoizi și case din plastic reciclat

Printre acestea se găsesc roboți umanoizi, telefoane care nu încurajează folosirea rețelelor de socializare, servicii de internet prin satelit și case construite din plastic reciclat.

Lista este lungă. Sunt aproape 300 de invenții. Am ales câteva dintre ele.

Începem cu categoria ”Robotics”, jurnaliștii au desemnat această categorie ca fiind cea mai importantă. Asta pentru că robții încep să devină autonomi, adică au aproape conștiință și se descurcă singuri să facă anumite lucruri.

Un produs interesant este ”Figure 03”. Este a treia generație a acestui robot umanoid.

Este de folos de exemplu pentru a strânge lucruri de prin casă: poate uda flori, spăla vase, poate aduce oamenilor pahare cu apă.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat.

