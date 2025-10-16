iLikeIT. Cele mai importante invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: roboți umanoizi și case din plastic reciclat

iLikeIT
16-10-2025 | 10:06
×
Codul embed a fost copiat

Revista TIME a desemnat cele mai importante invenții ale anului.

autor
Știrile PRO TV

Printre acestea se găsesc roboți umanoizi, telefoane care nu încurajează folosirea rețelelor de socializare, servicii de internet prin satelit și case construite din plastic reciclat.

Lista este lungă. Sunt aproape 300 de invenții. Am ales câteva dintre ele.

Începem cu categoria ”Robotics”, jurnaliștii au desemnat această categorie ca fiind cea mai importantă. Asta pentru că robții încep să devină autonomi, adică au aproape conștiință și se descurcă singuri să facă anumite lucruri.

Un produs interesant este ”Figure 03”. Este a treia generație a acestui robot umanoid.

Citește și
hacker
Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

Este de folos de exemplu pentru a strânge lucruri de prin casă: poate uda flori, spăla vase, poate aduce oamenilor pahare cu apă.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat. 

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, inventii, revista, Times,

Dată publicare: 16-10-2025 10:06

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online
iLikeIT
Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC în tentative de fraudă online.

Windows 10 nu mai primește actualizări de securitate. La ce riscuri de expus utilizatorii după oprirea suportului Microsoft
iLikeIT
Windows 10 nu mai primește actualizări de securitate. La ce riscuri de expus utilizatorii după oprirea suportului Microsoft

Microsoft nu va mai oferi suport gratuit standard pentru Windows 10 de marți, sistemul de operare folosit de milioane de utilizatori de calculatoare și laptopuri din întreaga lume.

”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste
iLikeIT
”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste

Un program unic în România a adus împreună peste 1.000 de voluntari care i-au învățat pe copiii din toată țara să programeze.

 

Recomandări
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Stiri actuale
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Octombrie 2025

44:12

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28