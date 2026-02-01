Spuneți-i lui Gemini să găsească apartamente care acceptă animale de companie sau să planifice o vacanță de familie pe mai multe site-uri de călătorii, iar acesta va naviga prin pagini, va filtra rezultatele și va adăuga articole în coșuri, oprindu-se doar înainte de acțiuni sensibile, cum ar fi achiziții sau postări pe rețelele sociale.

Potrivit Decrypt , caracteristica principală este „navigarea automată”, disponibilă pentru abonații Google AI Pro (20 USD/lună) și AI Ultra (250 USD/lună) din SUA. Aceasta este similară cu „Agent Mode” de la OpenAI și permite agentului AI al browserului să utilizeze browser-ul ca un om, în loc să se bazeze pe API-uri.

Această decizie vine în contextul în care cota de piață de 65% a Chrome se confruntă deja cu presiune din partea altor companii de AI (inteligență artificială) care și-au găsit deja o nișă printre entuziaști.

AI-ul este integrat într-un panou lateral permanent, menținând contextul între file în timp ce lucrați.

De asemenea, sunt incluse: Nano Banana pentru generarea de imagini în timp real și integrarea aplicațiilor conectate cu Gmail, Calendar, YouTube și Maps. Acesta ar putea fi elementul care diferențiază Chrome de concurenți: modelele AI puternice care alimentează browserul.



Personal Intelligence urmează să fie lansat în următoarele luni, permițând Chrome să rețină conversațiile anterioare pentru răspunsuri personalizate.

Aceasta va fi o funcție opțională. Desigur – Google a învățat această lecție pe propria piele.



Cursa browserelor cu agenți AI se intensifică rapid. Atlas de la OpenAI, lansat în octombrie, permite ChatGPT să navigheze autonom pe web pentru utilizatorii Plus, Pro și Business. Browserul Comet de la Perplexity și extensia Claude for Chrome de la Anthropic au urmat strategii similare.

Alte opțiuni mai puțin cunoscute includ Opera Neon, browserul NEO de la Norton și controversatul browser Dia, creat de The Browser Company după ce a întrerupt popularul browser Arc.

Chiar și proiectele open-source precum BrowserOS intră în competiție, oferind alternative care pun accentul pe confidențialitate și care rulează agenți AI la nivel local folosind propriile chei API.



Fiecare are nișa sa. Atlas excelează în căutarea conversațională, bara laterală ChatGPT înțelegând automat tot ce apare pe ecran. Claude pentru Chrome este o extensie dezvoltată de Anthropic care adoptă o abordare diferită și îmbunătățește Chrome cu capacități agentice bazate pe Claude. Comet de la Perplexity integrează căutarea web direct în navigare la viteze de inferență ridicate. Neon de la Opera se concentrează pe funcțiile de confidențialitate.



Avantajul Chrome? Probabil că îl utilizați deja. Nu este necesară descărcarea, nu există întreruperi în fluxul de lucru, iar ecosistemul Google se integrează prin Workspace, Calendar și Photos. Compania pariază că comoditatea învinge noutatea, că majoritatea oamenilor nu vor schimba browserul pentru AI atunci când cel actual tocmai a devenit mai inteligent.

Care este pericolul reprezentat de un browser cu AI integrat



Dar navigarea cu agent AI integrat introduce și noi modalități de atac al hackerilor. Google a recunoscut că „noua amenințare principală” este injectarea indirectă de prompturi – adică site-uri web rău intenționate care ascund instrucțiuni în cod, pentru a păcăli AI-ul să exfiltreze date sau să inițieze tranzacții.

Cu ate cuvinte, atunci când navigați pe un site care ascunde o astfel de comandă, agentul de AI poate prelua de acolo o anumită comandă, ”prompt”, care v-ar putea provoca multe pagube.

Cercetătorii în domeniul securității au descoperit vulnerabilități similare în Perplexity's Comet, deși acestea au fost rapid remediate.



Sistemul de apărare stratificat al Google include un model separat „User Alignment Critic” care verifică de două ori fiecare acțiune propusă, verificări deterministe în raport cu liste de site-uri sensibile și confirmări ale utilizatorilor înainte de acțiuni financiare.

AI nu poate accesa direct parolele (solicită permisiunea Google Password Manager), nu poate descărca fișiere și nu poate rula un cod. Izolarea originii îl împiedică să rătăcească pe site-uri fără legătură.

Există încă un risc? Absolut. Google oferă până la 20.000 de dolari prin programul său, Vulnerability Rewards Program, pentru oricine poate ocoli aceste măsuri de protecție – o recunoaștere a faptului că nimic nu este perfect.



Gigantul tehnologic promovează, de asemenea, Universal Commerce Protocol, un standard deschis dezvoltat în colaborare cu Shopify, Etsy, Wayfair și Target pentru a permite agenților AI să efectueze tranzacții fără probleme. Dacă acest lucru va avea succes, ar putea remodela comerțul electronic în jurul intermediarilor AI, în loc de navigarea directă – o schimbare care ar revoluționa publicitatea digitală așa cum o cunoaștem.



Deocamdată, navigarea automată este disponibilă doar în SUA, va fi accesibilă doar abonaților și va fi etichetată în mod explicit ca software de previzualizare.

Google o lansează treptat, colectând feedback înainte de o implementare mai largă.

Versiunile pentru Windows, iOS și Android vor fi disponibile în curând, dar nu există încă un calendar anunțat.

