Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, probleme de securitate. Ce trebuie să faci pentru a te proteja de atacuri

Stiri actuale
20-11-2025 | 20:07
Google Chrome
Shutterstock

Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

autor
Mihaela Ivăncică

"Există indicii de exploatare activă, iar actualizarea de urgenţă este esenţială pentru securitatea dispozitivelor. Au fost raportate mai multe vulnerabilităţi critice în browser-ul Google Chrome (...) Atenţie! Nu doar aplicaţia software Google Chrome este vulnerabilă, ci şi alte aplicaţii de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleaşi vulnerabilităţi şi necesită actualizare. Vulnerabilităţile în cauză sunt CVE-2025-13223 şi CVE-2025-13224, ambele de tip "type confusion". Această eroare determină browser-ul să interpreteze greşit tipul unui obiect şi poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod maliţios sau provocarea unor blocări ale aplicaţiei", notează sursa citată.

Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care DNSC recomandă ca toţi utilizatorii să actualizeze aplicaţia software de tip browser utilizată, la cea mai recentă versiune.

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Sursa: Agerpres

Etichete: securitate, google chrome,

Dată publicare: 20-11-2025 20:07

