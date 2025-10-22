OpenAI a lansat un browser care navighează, completează formulare și face cumpărături. Acțiunile Google au scăzut rapid

OpenAI a lansat, marți seară, propriul browser, unul care poate naviga singur pe internet, completează formulare și chiar face cumpărături în locul nostru. La scurt timp după anunț, acțiunile Google au scăzut.

Este o competiție foarte mare între aceste companii, care, până la un punct, nu mai țin cont de reguli, și trebuie să aducă cât mai multe produse pe piață ca să țină cât mai mult utilizatorii captivați. Dar, sunt și câteva lucruri interesante pe care noi, utilizatorii, le câștigăm din această luptă dintre companiile care investesc zeci de miliarde în inteligența artidficială.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

