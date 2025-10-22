OpenAI a lansat un browser care navighează, completează formulare și face cumpărături. Acțiunile Google au scăzut rapid

iLikeIT
22-10-2025 | 11:42
×
Codul embed a fost copiat

OpenAI a lansat, marți seară, propriul browser, unul care poate naviga singur pe internet, completează formulare și chiar face cumpărături în locul nostru. La scurt timp după anunț, acțiunile Google au scăzut.

autor
Stirileprotv

Este o competiție foarte mare între aceste companii, care, până la un punct, nu mai țin cont de reguli, și trebuie să aducă cât mai multe produse pe piață ca să țină cât mai mult utilizatorii captivați. Dar, sunt și câteva lucruri interesante pe care noi, utilizatorii, le câștigăm din această luptă dintre companiile care investesc zeci de miliarde în inteligența artidficială.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, google, browser,

Dată publicare: 22-10-2025 11:42

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Cât de „Pro
iLikeIT
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu Denis Hanganu

În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.

Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor
iLikeIT
Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor

Orele petrecute la birou sau cu telefonul în mână par inofensive, dar ne pot deforma postura. Vedem azi, la iLikeIT, cum ar trebui să folosim gadgeturile corect, fără să ne stricăm spatele.

Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei
iLikeIT
Recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung. Care sunt noutățile aduse de giganții tehnologiei

Prima oprire în emisiunea iLikeIT e la stația celor mai noi telefoane - recolta de toamnă de la Apple, Google ori Samsung.

Recomandări
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate
Stiri actuale
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute, după un nou atac rusesc la Dunăre. Două avioane Eurofighter Typhoon, mobilizate

Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”
Stiri actuale
Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. Sindicaliștii cer salariu minim decent, stoparea austerității și apărarea locurilor de muncă din administrația publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28