Experiment. Doi muzicieni au testat legați la ochi cinci modele de căști bluetooth. Prețul nu face mereu diferența

Oare chiar contează câți bani dai pe o pereche de căști? Face prețul diferența dintre un sunet bun și unul așa și așa?

Să alegi o pereche de căști e foarte greu. Fiecare om are urechea diferită, sunetul este perceput diferit și ce ne place nouă poate să nu placă tuturor. Așa ne-a venit și ideea acestui test. Evelina Negru și Paul Ilea ne-au ajutat.

Am adus cinci perechi de căști la studioul Eve+Pol, adică Evelina Negru și Paul Ilea. Împreună formează un duo de tehno, experimental, și chiar sună cool. Dar azi i-am pus să asculte muzică, nu s-o facă.

Cinci căști, cinci modele bluetooth, conectate la aceeași sursă audio, un serviciu de streaming ales de mine – legați la ochi și nu au avut voie să le atingă. Au ascultat piesa Eve+Pol – Like That și 6 o’clock de la Dream Theater, piese alese de ei. Tehno și rock.

CMF Headphone Pro

Paul: Uh, ca spațialitate nu mă sparge, dar efortul e tight. La medii nu mi se par? Mediile sunt cele din mijloc – chitări, voci, piane –, marea carne a lor este în zona de medii.

Eve: Au un bass mai plin. Au sunet foarte curat. Îmi plac.

Pe joase e bine, dar după, când se aglomerează piesa, nu prea duc. Cred că aș vrea să fie mai plin. Am simțit diferența mixului, pe dreapta și pe stânga.

Sennheiser Momentum 4

Paul: Sunt mai lineare, nu au bass pregnant. Era un boost la bass, suna mai tight. Parcă sunt bune și la mixat. La mixaj ai nevoie de un sunet cât mai realist, fără să fie îngroșat.

Eve: Astea sunt foarte mișto, se aude echilibrat, clar, toate frecvențele, au o medie, nimic nu sare în mix.

Razer Blackshark V3 Pro

Paul: Astea se simt cumva așa bine. Interesant... Dom’le, ce să zic. Asta fiind piesa noastră, ăștia m-au prins, că îmi dau seama unde am greșit mixul.

Nothing Headphone (1)

Paul: Wow, ce medii pronunțate așa. Foarte prezente. Niște căști cumva corecte, neumflate. Din nou, la bass, nu-i nimic spectaculos, cumva acolo.

Eve: Îmi place mult că bass-ul e echilibrat. Dacă aș asculta în fiecare zi, ar fi o problemă dacă e prea tare. Se aude bine, are un sunet curat. Poți să dai la maxim? Cred că piesa noastră avea o problemă de mix... Simt așa sunetul 360.

Sony WH-1000XM6

Paul Ilea: Cred că astea îmi plac cel mai mult din toate... Deci, da. Da... Sunt echilibrate, dar și bass potrivit, să simți totuși. Sunt curios și cu rock... Da, dom’le. Da! Exact... Acolo și voiam să fie... În cazul rock-ului, toate căștile au sunat bine.

Eve: Astea mi se par un pic înfundate, la piesa asta... Bass-ul este bun. Adică e așa, cu bun-simț, dar parcă mediile sunt așa, un pic închise. Cred că dacă aș avea aplicație, m-aș juca cu EQ, să le personalizez. Dar dacă e s-o iau așa, ca sunet.

După ce au lăsat să treacă niște timp, au reanalizat ce au ascultat, ambii și-au stabilit un clasament. Și ne arată totuși, din nou, cât de diferite sunt urechile noastre.

Pentru Eve pe primul loc au fost căștile de la Sennheiser, Momentum 4, ce a pus Paul pe locul 2, iar la Paul au fost căștile de la Sony, pe care Eve le-a pus pe locul 4.

Restul clasamentului a arătat așa pentru Eve și Paul. Așa că, iată, uneori nu contează cât costă căștile, ci important e să aibă un sunet pe placul nostru.

