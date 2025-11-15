De ce tratăm securitatea ca pe un cost, nu ca pe o investiție. Explicațiile unui expert în securitate cibernetică

Atacurile cibernetice merg din ce în ce mai departe, iar 2025 a fost un an plin de provocări digitale.

Pe final de an, un expert în securitate cibernetică explică la iLikeIT cum arată peisajul securității informatice și cât de pregătiți suntem să ne apărăm datele.

Tot mai mulți dintre noi avem gadgeturi inteligente în casele noastre – dar știm oare ce riscuri ascund? La conferința DefCamp, specialiștii au adus chiar și o mașină pentru a demonstra cât de ușor pot fi exploatate sistemele conectate.

De ce în România companiile tratează securitatea ca pe un cost, nu ca pe o investiție? Cum schimbăm mentalitatea? Ne răspunde la toate aceste întrebări expertul în securitate cibernetică.

Mai multe detalii în VIDEO!

