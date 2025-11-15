De ce tratăm securitatea ca pe un cost, nu ca pe o investiție. Explicațiile unui expert în securitate cibernetică

Atacurile cibernetice merg din ce în ce mai departe, iar 2025 a fost un an plin de provocări digitale.

autor
Marian Andrei

Pe final de an, un expert în securitate cibernetică explică la iLikeIT cum arată peisajul securității informatice și cât de pregătiți suntem să ne apărăm datele.

Tot mai mulți dintre noi avem gadgeturi inteligente în casele noastre – dar știm oare ce riscuri ascund? La conferința DefCamp, specialiștii au adus chiar și o mașină pentru a demonstra cât de ușor pot fi exploatate sistemele conectate.

De ce în România companiile tratează securitatea ca pe un cost, nu ca pe o investiție? Cum schimbăm mentalitatea? Ne răspunde la toate aceste întrebări expertul în securitate cibernetică.

Mai multe detalii în VIDEO!

frauda online
Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online”

Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile
Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile

2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online"
Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române.

Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică

Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online
Avertisment DNSC: Infractorii cibernetici folosesc identitatea vizuală a unor instituții pentru fraudele online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC în tentative de fraudă online.

