Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică

01-11-2025 | 08:22
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

Este însă cea mai vulnerabilă perioadă din an din perspectiva fraudelor online, atrag atenția experții în securitate cibernetică.

Dacă vreți să faceți cumpărături, nu vă lăsați păcăliți de site-urile clonă și de reducerile prea mari ca să fie adevărate.

Înainte să dăm click pe cele mai bune prețuri, ar fi bine să ne luăm măsuri de precauție.

Corespondent Știrile ProTV: „Este foarte important ca în această perioadă să fim atenți la orice detaliu, pentru că atacatorii cibernetici pot profita de apetitul nostru crescut pentru cumpărături. Site-urile false sau clonate, care imită în detaliu paginile unor magazine legitime, mesajele și mailurile de tip phishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, și solicitarea plății prin metode nesigure care pot duce la compromiterea datelor de pe card sunt doar câteva dintre lucrurile la care trebuie să fim atenți.”

Răzvan Stoica, expert securitate cibernetică: „Este foarte important să verificăm ca adresa site-ului să fie una securizată, să înceapă cu https și să aibă lăcățelul în bara site-ului, să ne asigurăm că domeniul este corect, este scris corect, nu trebuie accesate linkurile din surse necunoscute, nu trebuie furnizate date personale sau coduri primite prin SMS.”

În același timp, ar fi bine să ținem cont că majoritatea magazinelor, indiferent dacă sunt de haine, de cosmetice sau de electronice și electrocasnice, nu oferă reduceri mai mari de 60%.

Mara Eliza Barza, specialist comunicare: „Este important să comparăm prețurile pe diferite site-uri. De exemplu, luăm o pereche de sneakersi și ne uităm pe mai multe platforme. În același timp, pentru un plus de siguranță, ne putem uita și pe diferite site-uri comparatoare pentru prețuri.”

Este foarte important, de asemenea, să ne asigurăm că magazinul de unde comandăm are o politică de retur și putem trimite înapoi produsele care nu ne vin sau nu ne plac și ne putem primi banii înapoi, sau un produs la schimb.

Dacă observați tranzacții suspecte în cont, contactați imediat banca, sesizați poliția și raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.

