Gabriela Firea: ”Avem nevoie de o regulă în România, accesul la rețele sociale să fie interzis până la 13 ani”

Stiri Politice
Gabriela firea
Inquam Photos / Octav Ganea

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea vrea ca în România să fie adoptate măsuri dure împotriva minorilor care folosesc rețele sociale precum TikTok sau Instagram.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe o rețea socială, Firea spune că ”majoratul digital nu este un moft, nu este o constrângere a drepturilor, ci o protecție necesară a copiilor noștri”.

”Am vorbit în Parlamentul European despre reglementarea accesului minorilor la rețele sociale. Avem nevoie de o regulă în România și în toate statele europene prin care accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor”, a transmis europarlamentarul PSD.

Ea susține că le-a dat colegilor europarlamentari un exemplu recent, ”care ne-a șocat pe toți: primarul din județul Giurgiu care a harțuit pe Internet o fetiță de doar 13 ani!”.

”Vedem cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!”, mai spune fostul ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Recent, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro că a lansat în 2025 un grup de lucru care va elabora ”prima strategie națională de screening și prevenție”, iar aceasta vizează mai multe componente, printre care se află și ”adicțiile de spațiul virtual”.

Astfel, ministrul ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie ”reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.

De asemenea, în urmă cu doar două luni, Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale. La această decizie se vor alinia, în timp, toate țările membre, și urmează înăsprirea regulilor și în afara Europei, pentru protejarea minorilor în mediul online.

INTERVIU. Ce spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre concediile medicale fictive, accesul minorilor la rețelele sociale sau spitalele PNRR

Sursa: ProTV

Etichete: PSD, Gabriela Firea, minori, retele sociale,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Citește și...
Cătălin Predoiu: Nu sunt pentru interdicţii în online. Educaţia este soluţia reală pentru protejarea minorilor
Stiri Politice
Cătălin Predoiu: Nu sunt pentru interdicţii în online. Educaţia este soluţia reală pentru protejarea minorilor

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, afirmă că, în principiu, nu este pentru interdicţii, referindu-se în context la accesul minorilor la conţinut online.

Încă o țară ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minori: autoritățile avertizează că „îi distrug”
Stiri externe
Încă o țară ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minori: autoritățile avertizează că „îi distrug”

Autorităţile statului indian Andhra Pradesh (centru) au anunţat joi că iau în considerare interzicerea „utilizării continue” a reţelelor de socializare de către minori care, potrivit unui membru al executivului, „îi distrug”, scrie AFP.

Interdicție pentru minori pe rețelele sociale, proiect de lege în Austria. Etapa „partidelor politice”
Stiri externe
Interdicție pentru minori pe rețelele sociale, proiect de lege în Austria. Etapa „partidelor politice”

Austria pregătește o interdicție privind accesul minorilor sub 14 ani la rețelele de socializare, autoritățile de la Viena intenționând ca măsura să intre în vigoare odată cu începutul anului școlar 2026–2027.

Recomandări
Decese, accidente și oameni în spital din cauza gerului care a lovit România. Moldova, cea mai afectată de valul de frig
Vremea
Decese, accidente și oameni în spital din cauza gerului care a lovit România. Moldova, cea mai afectată de valul de frig

Un nou val de ger și ninsori a cuprins aproape toată țara. Frigul siberian a lovit cel mai rău în Moldova.

PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”
Stiri Politice
PNL vrea să modifice Legea CCR: ”Boicotul nu mai poate fi o opțiune. Sancționarea celor care absentează nemotivat”

Parlamentarii PNL Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu au depus un proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR, care să interzică acțiunile judecătorilor de boicotare a ședințelor și care să sancționeze financiar absențele de la ședințe.

Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii
Stiri Mondene
Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii

Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice și mesaje puternice, Bad Bunny și Kendrick Lamar fiind marii câștigători ai galei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Februarie 2026

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Februarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Transfer eșuat pentru Drăgușin. Cel mai vechi jucător al lui Juventus merge să o salveze pe Fiorentina de la retrogradare

Sport

Colegul lui Chivu, dat afară: „Mulțumim!“