Gabriela Firea: ”Avem nevoie de o regulă în România, accesul la rețele sociale să fie interzis până la 13 ani”

Într-un mesaj publicat pe o rețea socială, Firea spune că ”majoratul digital nu este un moft, nu este o constrângere a drepturilor, ci o protecție necesară a copiilor noștri”.

”Am vorbit în Parlamentul European despre reglementarea accesului minorilor la rețele sociale. Avem nevoie de o regulă în România și în toate statele europene prin care accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor”, a transmis europarlamentarul PSD.

Ea susține că le-a dat colegilor europarlamentari un exemplu recent, ”care ne-a șocat pe toți: primarul din județul Giurgiu care a harțuit pe Internet o fetiță de doar 13 ani!”.

”Vedem cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!”, mai spune fostul ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

