Este pentru prima dată când compania-mamă Meta va alerta proactiv părinții cu privire la căutările efectuate de copilul lor pe Instagram pentru materiale dăunătoare, în loc să blocheze pur și simplu căutările și să redirecționeze utilizatorii către ajutor extern.

Părinții și adolescenții înscriși în programul „Teen Accounts” al Instagram din Marea Britanie, SUA, Australia și Canada vor fi notificați despre noile alerte începând de săptămâna viitoare, urmând ca restul lumii să fie inclus ulterior.

Însă organizația de prevenire a suicidului Molly Rose Foundation a criticat dur măsurile, avertizând că acestea „ar putea face mai mult rău decât bine”.

„Acest anunț stângaci este plin de riscuri și ne îngrijorează faptul că dezvăluirile forțate ar putea face mai mult rău decât bine”, a declarat directorul executiv al organizației, Andy Burrows.

Fundația a fost înființată de familia lui Molly Russell, care s-a sinucis în 2017, la vârsta de 14 ani, după ce a vizualizat conținut despre automutilare și sinucidere pe platforme, inclusiv Instagram.

Burrows a spus că „orice părinte ar vrea să știe dacă copilul său se confruntă cu dificultăți, dar aceste notificări superficiale îi vor lăsa pe părinți panicați și nepregătiți pentru conversațiile sensibile și dificile care vor urma”.

Meta susține că alertele trimise părinților atunci când copilul lor caută într-un interval scurt de timp materiale despre sinucidere și automutilare pe Instagram vor fi însoțite și de resurse realizate de experți, pentru a-i ajuta să gestioneze discuțiile dificile.

Ged Flynn, directorul executiv al organizației Papyrus Prevention of Young Suicide, a declarat că, deși salută anunțul Instagram, Meta „neglijează problema reală, și anume că copiii și tinerii continuă să fie atrași într-o lume online întunecată și periculoasă”.

„Părinții ne contactează în fiecare zi pentru a ne spune cât de îngrijorați sunt în legătură cu copiii lor în mediul online”, a declarat el pentru BBC. „Nu vor să fie avertizați după ce copiii lor caută conținut dăunător și nu vor ca acesta să le fie oferit de algoritmi lipsiți de discernământ.”

Burrows a invocat, de asemenea, cercetări anterioare ale fundației, care ar indica faptul că Instagram „recomandă în mod activ” conținut dăunător despre depresie, sinucidere și automutilare unor „tineri vulnerabili”.

„Accentul ar trebui pus pe reducerea acestor riscuri, nu pe un nou anunț programat convenabil, care pasează responsabilitatea către părinți”, a adăugat el.

Meta a contestat concluziile organizației publicate în septembrie anul trecut, afirmând că acestea „denaturează eforturile noastre de a sprijini părinții și de a proteja adolescenții”.