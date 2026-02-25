Galaxy S26 - tot ce trebuie să știi despre cel mai nou telefon Samsung: Impresiile lui Marian Andrei după un prim-contact

Avem un design ușor diferit, culori noi și o ramă din aluminiu inclusiv pe Ultra, în locul titanului. Camerele nu mai sunt izolate individual, ci stau așezate pe aceeași insulă. Rama este acum în culoarea telefonului, ceea ce le dă un aspect mai unitar.

Samsung Galaxy S26 și S26+: design, ecran și specificații

S26 este telefonul cel mai mic. Atât el, cât și varianta Plus, vin cu Exynos 2600, care nu mai este atât de în urmă față de Snapdragon 8 Elite Gen 5, conform testelor Geekbench. Este construit pe tehnologie de 2 nanometri. Galaxy S26 este unul dintre cele mai performante telefoane compacte de pe piață, la 6,3 inch, cu tehnologie adaptivă pentru rata de refresh.

S26+ vine cu un ecran de 6,7 inch.

Sistemul de Ccamere la Galaxy S26 și S26+: Ce s-a schimbat?

Avem un sistem clasic triplu de camere: 12 MP pentru ultrawide, diafragmă f/2.2, 50 MP pentru wide, care face și 2x, și 10 MP pentru tele, 3x, diafragmă f/2.4. Nu căutați prea mult pe internet, este același sistem ca anul trecut.

Bateria celui mic crește la 4.300 mAh, un upgrade binevenit pentru cei care aleg varianta compactă.

Samsung Galaxy S26 Ultra: cel mai puternic telefon din gamă

Dacă vorbim despre Galaxy S26 Ultra, vorbim, ca de obicei, despre adevărata declarație de forță din gamă.

Designul este similar, dar colțurile sunt mai rotunde. Pare un detaliu minor, însă în mână se simte diferit, mai confortabil. Rama este din Armor Aluminum 3, iar Ultra primește și noul Gorilla Glass Armor 2 de la Corning. Telefonul este mai subțire, 7,9 mm, dar camerele ies mai mult în evidență, nu mai sunt atât de discrete.

Camerele Galaxy S26 Ultra: 200 MP și diafragmă f/1.4 pentru fotografii de noapte

Sistemul de camere este format din patru senzori: 50 MP ultrawide, 200 MP wide cu diafragmă f/1.4, 10 MP tele 3x și 50 MP tele 5x cu diafragmă f/2.9. Deschiderea mai mare pe camera principală ar trebui să ajute vizibil la fotografia și filmările de noapte.

Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 și specificații tehnice S26 Ultra

Procesorul este Snapdragon 8 Elite Gen 5, pe 3 nanometri. În plus, anul acesta avem și o variantă cu 16 GB RAM pentru modelul de 1 TB. Apropo, toate telefoanele pornesc acum de la 256 GB stocare.