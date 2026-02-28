Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie. Determinată de utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, de radicalizarea în creştere a minorilor, dar şi de evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali, agenda este structurată pe şase piloni: anticiparea ameninţărilor, prevenirea radicalizării, protejarea persoanelor în mediul online, protejarea persoanelor în mediul fizic, răspunsul la ameninţări şi atacuri, cooperarea cu partenerii internaţionali.

”UE şi-a consolidat răspunsul la terorism şi extremism violent în ultimul deceniu. Totuşi, natura în schimbare a acestor ameninţări necesită un răspuns adaptat şi mai puternic. Iniţiativă emblematică în cadrul Strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, agenda propune un set cuprinzător de iniţiative transsectoriale pentru a spori pregătirea şi capacitatea de reacţie, protejând mai bine cetăţenii şi companiile din UE împotriva riscurilor”, subliniază CE.

Potrivit reprezentanţilor Comisiei, utilizarea abuzivă tot mai frecventă a tehnologiilor digitale şi emergente, de la reţelele sociale şi inteligenţa artificială până la armele imprimate 3D şi drone, transformă activitatea teroristă.

”În acelaşi timp, radicalizarea minorilor este în creştere, tinerii fiind tot mai des vizaţi în mediul online. Evoluţiile geopolitice şi implicarea actorilor statali şi nestatali agravează suplimentar peisajul ameninţărilor”, notează Comisia Europeană.

Comisia propune creşterea capacităţii de anticipare şi rezilienţă a UE, consolidarea securităţii online şi offline a cetăţenilor şi intensificarea cooperării cu partenerii internaţionali.

Agenda CE propune măsuri structurate pe şase piloni-cheie:

Anticiparea ameninţărilor

Securitatea se bazează pe capacitatea eficientă de anticipare. Agenda propune măsuri pentru îmbunătăţirea gradului de conştientizare a situaţiei şi detectarea timpurie a noilor ameninţări, precum:

- creşterea resurselor şi capacităţilor de analiză a informaţiilor la nivelul UE, prin Capacitatea Unică de Analiză a Informaţiilor (SIAC);

- consolidarea capacităţilor analitice ale Europol, inclusiv în domeniul informaţiilor din surse deschise (OSINT);

- intensificarea cercetării în domeniul securităţii privind tehnologiile emergente (inclusiv IA, criptoactive, drone şi arme imprimate 3D), prin apeluri dedicate în cadrul Horizon Europe şi al Fondului UE pentru securitate internă.

Prevenirea radicalizării

Prevenirea radicalizării rămâne cea mai eficientă strategie pe termen lung. Agenda propune măsuri pentru consolidarea prevenţiei timpurii şi intervenţii adaptate pentru persoanele cu risc ridicat. Acestea includ:

- un „Instrumentar de prevenire” creat de Knowledge Hub-ul pentru prevenirea radicalizării, care oferă instrumente practice pentru combaterea radicalizării minorilor;

- un program de implicare şi consolidare a comunităţilor, în valoare de 5 milioane de euro, care sprijină proiecte axate pe prevenirea timpurie a radicalizării, cu accent pe implicarea tinerilor, rezilienţa digitală şi coeziunea comunitară.

Protejarea persoanelor în mediul online

Mediul online rămâne central pentru activităţile teroriste şi extremiste violente, inclusiv propagandă, recrutare, incitare la violenţă, finanţare şi transmiterea atacurilor. Comisia va:

- analiza posibilitatea revizuirii Regulamentului privind conţinutul terorist online, pe baza evaluării din 2026, şi va aplica riguros Actul privind serviciile digitale;

- consolida cooperarea voluntară cu furnizorii de servicii online prin Forumul UE pentru internet, pentru accelerarea eliminării conţinutului terorist şi reducerea spaţiului pentru radicalizare şi recrutare online;

- transforma Protocolul UE pentru situaţii de criză într-un Cadru UE de răspuns online la crize, pentru a îmbunătăţi cooperarea timpurie dintre autorităţile de aplicare a legii şi furnizorii de servicii online.

Protejarea persoanelor în mediul fizic

Agenda urmăreşte sporirea securităţii cetăţenilor, a spaţiilor publice şi a infrastructurii critice în faţa atacurilor teroriste.

Pentru a îmbunătăţi detectarea şi monitorizarea persoanelor care reprezintă o ameninţare teroristă la adresa UE, Comisia va:

- propune o direcţie privind o „procedură post-hit”, în contextul evaluării Sistemului de Informaţii Schengen, pentru a încuraja schimbul de informaţii privind alertele legate de terorism cu statele membre voluntare;

- analiza extinderea cadrului privind informaţiile avansate despre călători pentru a include zborurile private, transportul maritim şi cel terestru (în prezent limitat la transportul aerian comercial).

În plus, pentru consolidarea securităţii spaţiilor publice şi a infrastructurii critice, Comisia:

- investeşte 30 de milioane de euro în proiecte destinate îmbunătăţirii securităţii generale a spaţiilor publice;

- va consolida Programul UE de consiliere în domeniul securităţii protective, atât financiar, cât şi operaţional, pentru a răspunde cererii crescânde din partea statelor membre privind evaluările de vulnerabilitate.

Răspunsul la ameninţări şi atacuri

Un răspuns rapid şi eficient la ameninţări şi atacuri teroriste necesită o cooperare solidă în domeniul aplicării legii şi al justiţiei, inclusiv intensificarea luptei împotriva finanţării terorismului şi a utilizării abuzive a fondurilor UE pentru promovarea extremismului. Agenda urmăreşte:

- îmbunătăţirea urmăririi finanţării terorismului, inclusiv prin criptomonede şi plăţi online, printr-un viitor Sistem UE de recuperare a datelor financiare;

- revizuirea mandatelor Europol şi Eurojust, pentru a consolida sprijinul operaţional şi judiciar acordat statelor membre în combaterea terorismului;

- implementarea Foii de parcurs privind accesul legal şi eficient la date pentru autorităţile de aplicare a legii, pentru investigaţii şi urmăriri penale mai rapide şi mai coordonate.

Cooperarea cu partenerii internaţionali

O cooperare globală mai puternică cu ţări partenere de încredere este esenţială pentru intensificarea luptei împotriva terorismului. Printre acţiunile-cheie se numără:

- consolidarea cooperării externe a Europol şi Eurojust cu ţări terţe, în domeniul combaterii terorismului;

- intensificarea cooperării Europol cu parteneri de încredere pentru obţinerea de date privind persoane care reprezintă o ameninţare teroristă;

- aprofundarea cooperării cu partenerii din procesul de extindere şi din regiunea mediteraneană, inclusiv prin implementarea Planului comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea terorismului şi extremismului violent cu Balcanii de Vest şi extinderea activităţilor Knowledge Hub-ului în aceste ţări.