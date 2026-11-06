Potrivit unui comunicat de presă al oficialilor europeni, feed-ul „For You” le arată utilizatorilor un flux continuu de videoclipuri personalizate, chiar și atunci când acestea sunt legate de probleme de sănătate mintală și de imaginea corporală.

Conform sursei citate, mecanismul este simplu. Cu cât un utilizator interacționează mai mult cu un anumit tip de conținut, cu atât algoritmul recomandă mai mult conținut similar.

Comisia arată că acest procedeu poate fi dăunător atunci când expunerea nesfârșită și repetată vizează, de exemplu, conținut despre tristețe, izolare sau imagine corporală.

Reprezentanții instituției europene explică faptul că algoritmul folosește informații despre implicarea utilizatorilor, cum ar fi vizionarea și aprecierea videoclipurilor, pentru a personaliza conținutul recomandat.

Astfel, dacă cineva urmărește sau apreciază în mod repetat conținut care poate declanșa reacții negative, de pildă cel despre pierderea în greutate sau imaginea corporală, sistemul interpretează aceste gesturi ca semne pozitive de interes. Drept urmare, algoritmul TikTok recomandă mai mult din același lucru.

Instituția europeană atrage atenția asupra consecințelor: „Aceste efecte de tip „rabbit hole” pot avea un impact negativ asupra sănătății mintale a utilizatorilor, în special a adulților și a minorilor vulnerabili.”

Ce efecte poate avea „rabbit hole” asupra utilizatorilor

Comisia descrie mai multe efecte posibile ale expunerii repetate la astfel de materiale.

„Expunerea repetată la un astfel de conținut poate avea efecte negative grave asupra bunăstării utilizatorilor, inclusiv sentimente crescute de tristețe sau anxietate, nemulțumire corporală, stimă de sine mai scăzută sau agravarea tulburărilor de alimentație și a condițiilor mentale existente.”

Constatările preliminare se referă atât la evaluarea riscurilor, cât și la măsurile de atenuare. În privința primei părți, Comisia spune că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care algoritmul său îi poate duce pe utilizatori în astfel de „rabbit holes”, punându-le în pericol bunăstarea.

Constatările Comisiei arată că proiectarea algoritmului poate avea un rol important în apariția acestor efecte.

A doua problemă: măsurile existente nu sunt eficace

Comisia mai concluzionează, tot cu titlu preliminar, că TikTok nu a reușit să pună în aplicare măsuri de atenuare proporționale, rezonabile și eficace. Comunicatul precizează că platforma a luat deja unele măsuri împotriva riscului, dar Comisia consideră că acestea nu sunt eficace.

Printre exemple se numără măsurile de recomandare a unui conținut diversificat. Acestea nu reduc suficient frecvența cu care se recomandă un conținut similar, inclusiv cel legat de sănătatea mintală și de imaginea corporală.

Alt punct slab ține de controlul pe care îl au utilizatorii. În comunicat se arată: „Instrumentele de control nu permit în mod eficient utilizatorilor să controleze conținutul care le este recomandat.”

Comisia dă un exemplu: este posibil ca butonul „nu este interesat” să nu fie suficient pentru a modifica fluxul de conținut. Algoritmul prioritizează afișarea conținutului în funcție de timpul de vizionare, față de alegerea utilizatorilor de a vedea mai puțin dintr-un anumit conținut.

Ce schimbări cere Comisia Europeană de la TikTok

Comisia spune că așteaptă modificări. „În această etapă a investigației, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice designul feedului „For You”.”

Printre schimbările sugerate se numără următoarele:

TikTok ar trebui să se bazeze mai mult pe preferințele explicite ale utilizatorilor;

ar trebui să dezactiveze timpul de vizionare ca indicator pentru recomandarea de conținut;

ar trebui să crească accesibilitatea și gradul de utilizare a controalelor utilizatorilor;

ar trebui să-și testeze în mod regulat algoritmul.

Pe de altă parte, „TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare”, se mai arată în comunicat.

Compania poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

Dacă opiniile Comisiei sunt confirmate, aceasta poate emite o decizie de neconformitate.

Aceasta poate atrage o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, care poate ajunge până la 6%, dar nu mai mult de 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Aceste constatări fac parte din procedurile oficiale prin care Comisia verifică dacă TikTok respectă DSA. În cadrul aceleiași proceduri, Comisia a adoptat constatări preliminare referitoare la proiectarea care creează dependență în februarie 2026 și la protecția minorilor în iulie 2026.

Alte două capitole au vizat accesul cercetătorilor la datele publice, unde constatările preliminare au fost adoptate în octombrie 2025, și transparența publicității, închis prin angajamente obligatorii în decembrie 2025.

Opiniile Comisiei se bazează, potrivit comunicatului, pe o investigație aprofundată. Aceasta a inclus analiza rapoartelor de evaluare a riscurilor ale TikTok, a datelor și documentelor interne și a răspunsurilor companiei la mai multe cereri de informații. Au fost analizate și cercetări științifice ample pe această temă, iar Comisia a vorbit cu experți din mai multe domenii, inclusiv din sistemele de recomandare, psihologie și psihiatrie.