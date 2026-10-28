Totuși, aceste semne pot avea numeroase alte cauze, iar aspectul feței nu este suficient pentru a stabili un diagnostic, scrie The Guardian.

Pe TikTok, tot mai mulți influenceri vorbesc despre fenomenul numit „ferritin face” — expresie folosită pentru a descrie un aspect obosit al feței, cearcănele, pielea uscată și căderea părului, presupus asociate cu un nivel scăzut al feritinei. Dar cât adevăr există în această tendință și când ar trebui solicitat un consult medical?

Ce este feritina

Fierul nu este produs de organism, astfel că trebuie obținut, în principal, din alimentație. Feritina este o proteină care stochează fierul în organism, în special la nivelul ficatului, și îl eliberează atunci când este necesar. Nivelul feritinei poate fi măsurat printr-o analiză de sânge și oferă indicii despre rezervele de fier ale organismului. Specialiștii avertizează însă că rezultatul nu trebuie interpretat izolat.

Potrivit ghidurilor Institutului Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire din Marea Britanie (NICE), un nivel al feritinei sub 30 de micrograme pe litru poate indica un deficit de fier.

„O valoare sub 50 ar putea fi un indiciu al deficitului de fier”, a explicat Sue Pavord, profesor de hematologie clinică la spitalele universitare din Oxford.

Cum se poate schimba aspectul feței

Cearcănele, pielea cenușie, buzele crăpate și căderea părului pot avea cauze diverse, printre care predispoziția genetică, stresul și deshidratarea. Cu toate acestea, rezervele scăzute de fier pot contribui la apariția unor asemenea manifestări.

„Fierul este necesar pentru fiecare celulă a organismului. Dacă ai deficit de fier, vei fi foarte obosit, te poți confrunta cu dificultăți de concentrare, iar pielea poate părea lipsită de strălucire și de fermitate. Poți avea un aspect palid și obosit”, a explicat Sue Pavord.

Specialista subliniază însă că deficitul de fier nu poate fi diagnosticat doar prin examinarea feței. Aspectul fizic poate reprezenta cel mult un indiciu care justifică investigații suplimentare.

Toby Richards, profesor la Universitatea din East London și specialist în cadrul Iron Clinic, a precizat că modificările pot fi mai evidente la persoanele cu rezerve foarte scăzute de fier.

„De regulă, aceștia sunt pacienții cu probleme de sănătate mai grave”, a spus el.

Principalele cauze

Menstruațiile și sarcina se numără printre cele mai frecvente cauze ale deficitului de fier, potrivit specialiștilor.

Alte cauze includ:

Aportul insuficient de fier, din cauza alimentației.

Absorbția deficitară a fierului, care poate apărea în afecțiuni precum boala celiacă.

Pierderile de sânge provocate de probleme digestive, inclusiv gastrită sau polipi.

Efortul fizic intens, deoarece sportivii pot avea un necesar mai mare de fier.

Identificarea cauzei este importantă pentru ca tratamentul să fie potrivit și să nu se limiteze doar la corectarea valorilor analizelor.

Persoanele cu risc crescut de deficit de fier ar trebui să discute cu medicul despre efectuarea unor investigații. În această categorie se pot afla persoanele cu menstruații abundente, femeile însărcinate sau cele care au născut, precum și persoanele vegetariene sau vegane.

Toby Richards recomandă evaluarea prin hemoleucogramă, măsurarea feritinei și verificarea nivelurilor de vitamina B12 și folat, în funcție de situația clinică.

„Este o boală reală și, pentru a pune lucrurile în perspectivă, reprezintă principala cauză de dizabilitate în rândul femeilor aflate la vârsta reproductivă”, a declarat specialistul.