Fost analist CIA: Propunerea de pace a lui Trump este bazată pe o eroare fatală de calcul. „Faci practic ceea ce vor rușii”

Apariția în presă a planului de pace al administrației Trump a provocat o „explozie” politică la Washington și la Kiev. Analistul veteran în domeniul informațiilor Paul Goble spune că propunerea este imposibil de pus în practică.

Fostul consilier special al Departamentului de Stat și analist CIA spune că documentele care au circulat în presă – pe care le caracterizează drept concesii „unilaterale” față de Moscova – se bazează pe o eroare fatală de calcul: convingerea că oprirea luptelor echivalează cu rezolvarea conflictului.

Într-un interviu acordat joi publicației Kyiv Post, Goble a făcut o critică dură, argumentând că inițiativa seamănă mai degrabă cu o reprezentație politică pusă în scenă de președintele Donald Trump pentru a-și demonstra respectul față de omologul său rus Vladimir Putin, , decât o încercare serioasă de a instaura o pace durabilă.

Acoperire politică internă

Goble spune că motivația administrației americane pare a fi o combinație între calcule personale și politice interne. Mai întâi, consideră el, „Trump încearcă să arate cât de deferent este dispus să fie față de Putin.”

În același timp, Goble argumentează că președintele american ar putea miza pe faptul că republicanii din Congres vor bloca înțelegerea dacă aceasta devine toxică politic.

„Dacă va trebui să se retragă, poate spune: «Ei bine, am încercat, dar, știți, avem și noi probleme politice interne»”, a spus Goble.

Un curent politic mai profund, în opinia sa, ține de propriile ambiții de afaceri ale lui Trump. „Chiar cred... Trump consideră că dacă poate face asta, dacă oprește luptele, totul va fi rezolvat, iar apoi își poate dezvolta interesele economice în Federația Rusă”, a spus el.

Goble a adăugat că Trump pare convins că dacă „oprești luptele și asta rezolvă problema” și subliniază că este o eroare profundă.

Un plan sortit eșecului

Analistul susține că primul refuz va veni din partea Kievului, care, în opinia sa, va respinge categoric planul. Propunerile care circulă, spune el, sunt mult prea generoase față de Kremlin.

„Nu văd nicio posibilitate ca ucrainenii să accepte ceva apropiat de planurile pe care le-am văzut circulând. Sunt unilaterale, sunt concesii către ruși și cred că va exista o rezistență enormă”, a avertizat el.

Pentru ucrainenii care au văzut cum oamenii lor sunt „uciși, în masă” și proprietățile lor „distruse”, Goble spune că ideea de a accepta astfel de termeni este politic imposibilă.

„Nu cred că ucrainenii vor privi cu ochi buni pe cineva care spune că, pentru a pune capăt acestui război, trebuie, practic, să faci ceea ce vor rușii”, a spus el.

Eroarea de bază, argumentează Goble, este presupunerea că se poate ajunge la un acord clar „pe care Kievul să îl accepte, pe care poporul ucrainean să îl accepte și că vom avea pace în timpul nostru.”

Relațiile SUA–Ucraina în pericol

Eșecul planului, avertizează Goble, nu ar însemna doar blocarea diplomației – ci ar deteriora grav relația Americii cu unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai săi.

Dacă Washingtonul încearcă să preseze Ucraina să acorde Rusiei concesiile conturate în scurgeri, el prevede resentimente profunde în interiorul Ucrainei.

„Va induce o anumită reticență față de Statele Unite în rândul unor ucraineni”, a afirmat el.

În acest scenariu, SUA – principalul susținător militar și politic al Ucrainei – ar fi blamate alături de Kremlin pentru că insistă ca Kievul să accepte pierderi teritoriale și politice.

„Statele Unite vor fi acuzate că au acceptat ceea ce vor rușii... Și atunci Statele Unite vor fi în mintea unor ucraineni acuzate la fel ca rușii”, a spus Goble.

Rezultatul, susține el, ar fi o „situație foarte îngrijorătoare” în care Washingtonul reușește să îndepărteze Kievul fără a obține o pace reală – un rezultat pe care îl consideră un eșec politic în ambele țări.

În opinia lui Goble, „acordul propus nu este un acord”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













