Planul de pace al lui Trump pune presiune pe Kiev și ridică semne de întrebare pentru aliații din Europa. Ce taie din Ucraina

Ucraina a anunțat în Consiliul de Securitate al ONU că a primit planul de pace propus de Statele Unite, dar respinge ferm orice idee de cedare definitivă a teritoriilor ocupate de Rusia.

Declarația vine după ce emisari americani și ruși au conturat un proiect care ar putea pune capăt războiului. În acest caz, Kievul ar fi forțat să cedeze regiuni și să reducă armata.

O delegație americană condusă de înalți oficiali de la Pentagon se află de miercuri seară la Kiev într-o "misiune de informare", a anunțat ambasada Statelor Unite.

Daniel Driscoll, secretarul Armatei SUA: „Tragedia de a fi nevoit să îți aperi dreptul de a exista și de a-ți pierde vecinii, prietenii și colegii este îngrozitoare. E ceva cu care nicio națiune nu ar trebui să se confrunte. Iar când noi, armata, vedem cât de bine v-ați descurcat, este remarcabil”.

Oficial, discuțiile se concentrează pe situația militară din teren. Dar adevarata miză ar fi să-l pună pe Volodimir Zelenski în fața unui plan de pace negociat în secret de americani cu rușii, peste capul ucrainenilor și al europenilor.

Potrivit Reuters, planul Washingtonului presupune ca Moscova să primească regiunile Donețk și Luhansk, dar și peninsula Crimeea.

Potrivit The Telegraph, inclusiv Statele Unite ar recunoaște dreptul Rusiei asupra lor. În Herson și Zaporojie, liniile actuale ale frontului ar deveni frontiere înghețate.

Armata Kievului va fi redusă la jumătate, adică 600.000 de militari și va renunța la capacitățile de atac pe distanțe lungi.

Inițial, Volodimir Zelenski a spus că planul are condiții inacceptabile. Apoi a venit cu o declarație nuanțată.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am convenit ca echipele noastre să lucreze la aceste propuneri pentru a ne asigura că totul este autentic. Nu vom face declarații dure. Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă. Ucraina, Statele Unite și prietenii și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume”.

Potrivit unor surse, planul în 28 de puncte ar fi fost discutat de Steve Witkoff și Kiril Dmitriev timp de trei zile, la Miami.

Congresul și alți oficiali din administrația Trump nu ar fi fost la curent în legătură cu această inițiativă, care are susținerea președintelui american.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Este un plan bun atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina și credem că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părți, și lucrăm foarte intens ca să îl realizăm”.

Confruntat cu critici în Congres, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, a precizat că și Rusia trebuie să facă unele compromisuri, nu doar Ucraina.

Totuși, Vladimir Putin, într-o vizită la un centru de comandă de la granița cu Ucraina, a declarat că obiectivele așa-zisei operațiuni speciale rămân neschimbate și a criticat Kievul.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Este evident pentru toată lumea că acești oameni, așezați pe tronuri de aur, cu greu se gândesc la soarta țării lor sau la soarta oamenilor obișnuiți din Ucraina”.

Cea mai surprinzătoare declarație în contextul noilor negocieri a venit, însă, de la vicepreședintele american JD Vance, care a explicat care este viziunea liderului de la Casa Albă.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „(Perspectiva lui Trump e) de ce nu încetați să vă ucideți unul pe altul și să începeți să faceți comerț între voi? De ce nu ați începe să cooperați economic, să călătoriți între cele două țări, să desfășurați un schimb cultural?”

Planul lui Donald Trump exclude prezența trupelor occidentale în Ucraina, sistează complet asistența militară americană și interzice aeronavelor diplomatice străine să aterizeze în țară.

În schimbul concesiilor din partea Kievului, Washingtonul ar oferi garanții de securitate pentru Ucraina și Europa, însă rămâne neclar dacă acestea presupun un angajament militar direct de apărare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













