Criză a cipurilor auto, după tensiunile SUA-China. Producătorii mari de mașini avertizează asupra posibilelor întârzieri

Industria auto trece printr-un nou moment de cumpănă, după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra unui producător de cipuri deținut de China, dar cu sediul în Olanda.

Măsura este o consecință a conflictului comercial dintre Statele Unite și China. Compania cu sediul în Olanda este un furnizor important pentru mai toți producătorii de mașini.

Aceștia atrag atenția că, în următoarele săptămâni, ar putea avea întârzieri în producție.

Ultima criză a cipurilor a dus la scumpiri serioase ale autovehiculelor, dar și întârzieri în lanțul de producție. Dacă este ceva diferit aflăm de la Daniel Popescu, jurnalist la autocritica.ro.

Daniel Popescu: E puțin diferită povestea pentru că implică o companie la origini olandeză care a fost cumpărată de o companie chineză în urmă cu vreo 8 ani. Între timp americanii au restricționat accesul la americană pentru această companie chineză și de prin septembrie au inclus în restricțiile astea și orice companie deținută de acea firmă chineză, implicit Nexperia, compania cu sediul în Olanda, care nu mai poate trimite cipuri pentru furnizorii de componente din Europa.

De ce sunt importante cipurile pentru autovehicule

Daniel Popescu: În cazul Nexperia, cipurile folosite nu sunt cele mai performante de pe piață, sunt folosite pentru componente destul de banale, sisteme de iluminare din mașini, ecrane, sau chiar pentru volan, pentru diverse comutatoare, fiecare dintre aceste componente are câte un cip care preia comanda de la utilizator.

Aceste temeri sunt deja consecințe, în sensul că Nexperia a informat deja furnizorii că nu garantează livrarea produselor în continuare, iar Asociația Constructorilor din Europa a anunțat oficial într-un comunicat că pe la finalul lunii octombrie producătorii de mașini ar putea fi nevoiți să întrerupă producția.

Atunci, producătorii sunt obligați să caute alternative.

Daniel Popescu: Volkswagen a informat deja angajații printr-un mail intern că ar fi găsit o sursă alternativă de cipuri, problema e că în astfel de situații semnarea unui contract poate dura și câteva luni și e vorba și de cât timp are nevoie noul furnizori să producă acele cipuri. Nu s-au nominalizat clar producătorii, dar e sigur Volkswagen, și Asociația Constructorilor din Japonia a transmis săptămâna asta un comunicat că și Toyota Mitsubishi și Mazda, Honda toți au primit aceste notificări.

Cum ne va afecta pe noi

Daniel Popescu: Pe termen scurt e posibil ca anumiți producători să întrerupă producția. Pe termen lung, nu cred că va fi o problemă majoră pentru că s-au stabilit deja niște întâlniri între americani și chinezi care să rezolve această problemă. Dar chiar dacă va fi rezolvată acum sau peste o săptămână, problema cumva rămâne pentru că este o dependentă de materie primă din China.

China nu este neapărat principala țară care are resursele naturale, dar este în principal partea de rafinare, de producție e în China.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













