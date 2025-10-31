Criza pe piața cipurilor se adâncește, cu impact în industria auto germană. Olandezii de la Nexperia au oprit livrările

Stiri Economice
31-10-2025 | 22:27
Nexperia
IMAGO

Problemele de aprovizionare cu care se confruntă producătorul olandez de cipuri Nexperia s-ar putea agrava după ce firma a suspendat livrarea de produse semiconductoare numite wafer către fabrica sa de asamblare din China.

autor
Mihai Niculescu

Compania, care a fost recent preluată de guvernul olandez, a confirmat vineri că clienții Nexperia au fost informați cu privire la această măsură, arată Yahoo Finance.

Waferele sunt discuri subțiri care servesc ca bază pentru producția de componente electronice. Acestea sunt utilizate în semiconductori și microcipuri, care sunt parte integrantă a tuturor dispozitivelor electronice, de la smartphone-uri și computere până la vehicule.

Problemele companiei au îngrijorat producătorii auto germani care utilizează cipurile în vehiculele lor.

Într-o scrisoare semnată de directorul executiv interimar Stefan Tilger, Nexperia a explicat că a suspendat furnizarea de wafer către unitatea sa de asamblare și testare din orașul chinez Dongguan, începând cu 26 octombrie.

Citește și
AMD Pensando Pollara
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

Motivul invocat a fost că „conducerea locală nu și-a onorat obligațiile de plată”. Livrările vor fi reluate imediat ce obligațiile vor fi îndeplinite în totalitate. Nexperia a confirmat, de asemenea, că lucrează la soluții alternative pentru a asigura livrările către clienții săi.

Ministerul Afacerilor Economice din Olanda a refuzat să comenteze întreruperea livrărilor.

Problemele de aprovizionare la Nexperia au apărut după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra firmei cu sediul în Nijmegen, care este administrată de o companie-mamă chineză. China a oprit ulterior exportul produselor Nexperia, cum ar fi cipurile pentru industria auto.

Întâlnire între Nexperia și Comisia Europeană

În urma unei întâlniri cu Nexperia, vicepreședintele Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a declarat că este evident că lanțul de aprovizionare al Europei nu are reziliența necesară.

„Este clar că lanțul nostru de aprovizionare nu are reziliența necesară și trebuie să tragem învățămintele necesare”, a postat vineri oficialul finlandez pe platforma de socializare X.

În ceea ce privește revizuirea legislației europene privind cipurile, ea a menționat trei lecții care trebuie învățate: „Posibilele întreruperi ale aprovizionării trebuie anticipate printr-un schimb mai bun de informații. Investițiile în securitatea aprovizionării au un cost, dar prețul pe care trebuie să îl plătim atunci când nu avem reziliență este și mai mare. Stocurile și diversificarea aprovizionării sunt esențiale pentru reziliența noastră colectivă.”

În 2023, statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit să promoveze extinderea industriei microcipurilor în UE cu investiții de miliarde de euro. Obiectivul legii privind cipurile este, de asemenea, creșterea cotei UE pe piața mondială a cipurilor de la puțin sub 10 % la 20 % până în 2030. În prezent, este în curs un proces de revizuire a legislației.

Sursa: Yahoo

Etichete: germania, China, Olanda, industria auto, chipuri,

Dată publicare: 31-10-2025 22:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Criză a cipurilor auto, după tensiunile SUA-China. Producătorii mari de mașini avertizează asupra posibilelor întârzieri
iLikeIT
Criză a cipurilor auto, după tensiunile SUA-China. Producătorii mari de mașini avertizează asupra posibilelor întârzieri

Industria auto trece printr-un nou moment de cumpănă, după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra unui producător de cipuri deținut de China, dar cu sediul în Olanda.

China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport
Stiri externe
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

China le-a spus companiilor să se abțină de la utilizarea cipurilor H20 de la Nvidia, după ce producătorul de cipuri a primit recent aprobarea de a relua livrările produsului de inteligență artificială mai puțin avansat, scrie CNBC.

Mișcare fără precedent a lui Donald Trump: a cerut demisia șefului Intel, companie privată, pentru legăturile cu China
Stiri externe
Mișcare fără precedent a lui Donald Trump: a cerut demisia șefului Intel, companie privată, pentru legăturile cu China

Președintele Donald Trump i-a cerut directorului producătorului american de cipuri Intel să demisioneze „imediat", acuzându-l că are legături problematice cu China.

Acordul dintre Samsung și Tesla se vede pe burse. Noile cipuri sud-coreene vor ajunge pe mașinile care se conduc singure
Stiri Economice
Acordul dintre Samsung și Tesla se vede pe burse. Noile cipuri sud-coreene vor ajunge pe mașinile care se conduc singure

Acțiunile Samsung Electronics recuperează pierderile de pe bursă, după acordul încheiat de compania sud-coreeană cu Tesla pentru livrarea de cipuri de inteligență artificială.

Huawei a lansat două noi modele de laptopuri, unul având propriul său sistem de operare, Harmony
iLikeIT
Huawei a lansat două noi modele de laptopuri, unul având propriul său sistem de operare, Harmony

Huawei a lansat două noi modele de laptopuri, unul având propriul său sistem de operare, Harmony, în încercarea de a se confrunta cu rivalii occidentali din ”Big Tech”, chiar dacă SUA încearcă să limiteze accesul său la cipuri esențiale.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Stiri externe
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28