Criza pe piața cipurilor se adâncește, cu impact în industria auto germană. Olandezii de la Nexperia au oprit livrările

Problemele de aprovizionare cu care se confruntă producătorul olandez de cipuri Nexperia s-ar putea agrava după ce firma a suspendat livrarea de produse semiconductoare numite wafer către fabrica sa de asamblare din China.

Compania, care a fost recent preluată de guvernul olandez, a confirmat vineri că clienții Nexperia au fost informați cu privire la această măsură, arată Yahoo Finance.

Waferele sunt discuri subțiri care servesc ca bază pentru producția de componente electronice. Acestea sunt utilizate în semiconductori și microcipuri, care sunt parte integrantă a tuturor dispozitivelor electronice, de la smartphone-uri și computere până la vehicule.

Problemele companiei au îngrijorat producătorii auto germani care utilizează cipurile în vehiculele lor.

Într-o scrisoare semnată de directorul executiv interimar Stefan Tilger, Nexperia a explicat că a suspendat furnizarea de wafer către unitatea sa de asamblare și testare din orașul chinez Dongguan, începând cu 26 octombrie.

Motivul invocat a fost că „conducerea locală nu și-a onorat obligațiile de plată”. Livrările vor fi reluate imediat ce obligațiile vor fi îndeplinite în totalitate. Nexperia a confirmat, de asemenea, că lucrează la soluții alternative pentru a asigura livrările către clienții săi.

Ministerul Afacerilor Economice din Olanda a refuzat să comenteze întreruperea livrărilor.

Problemele de aprovizionare la Nexperia au apărut după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra firmei cu sediul în Nijmegen, care este administrată de o companie-mamă chineză. China a oprit ulterior exportul produselor Nexperia, cum ar fi cipurile pentru industria auto.

Întâlnire între Nexperia și Comisia Europeană

În urma unei întâlniri cu Nexperia, vicepreședintele Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a declarat că este evident că lanțul de aprovizionare al Europei nu are reziliența necesară.

„Este clar că lanțul nostru de aprovizionare nu are reziliența necesară și trebuie să tragem învățămintele necesare”, a postat vineri oficialul finlandez pe platforma de socializare X.

În ceea ce privește revizuirea legislației europene privind cipurile, ea a menționat trei lecții care trebuie învățate: „Posibilele întreruperi ale aprovizionării trebuie anticipate printr-un schimb mai bun de informații. Investițiile în securitatea aprovizionării au un cost, dar prețul pe care trebuie să îl plătim atunci când nu avem reziliență este și mai mare. Stocurile și diversificarea aprovizionării sunt esențiale pentru reziliența noastră colectivă.”

În 2023, statele membre ale UE și Parlamentul European au convenit să promoveze extinderea industriei microcipurilor în UE cu investiții de miliarde de euro. Obiectivul legii privind cipurile este, de asemenea, creșterea cotei UE pe piața mondială a cipurilor de la puțin sub 10 % la 20 % până în 2030. În prezent, este în curs un proces de revizuire a legislației.

