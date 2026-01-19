Atac armat la o primărie din Republica Cehă. O femeie a murit, alte patru persoane au fost rănite. Atacatorul, eliminat

O femeie a murit într-un atac armat care a avut loc la primăria orașului Chřibská din Republica Cehă, iar cel puțin alte patru persoane au fost rănite, inclusiv un ofițer de poliție. 

autor
Cristian Matei

Potrivit Nova TV, atacatorul a fost eliminat de ofițerii de poliție.

Poliția a relatat pe rețeaua de socializare X despre intervenția din orașul Chřibská. ”În prezent, toate forțele și resursele noastre disponibile se îndreaptă spre satul Chřibská din regiunea Děčín, la primărie, deoarece am fost informați că în aceste locuri au fost focuri de armă”, au declarat aceștia.

Atacatorul a fost eliminat!”, a anunțat poliția cu puțin timp înainte de ora 11:00. ”Trei persoane și un ofițer de poliție au fost rănite. Vom actualiza informațiile”, au adăugat aceștia.

Clădirea este în siguranță! În acest moment, putem confirma că o femeie și un atacator au decedat”, au spus polițiștii.

Patrulele de primă linie, unitățile de intervenție, unitățile speciale antirevoltă, poliția rutieră și anchetatorii criminali s-au îndreptat spre Chřibská. „În acest moment, clădirea este securizată și nu ar trebui să mai existe niciun pericol”, a transmis poliția.

Urmăresc îndeaproape informațiile despre împușcăturile de la primăria din Chřibská. Situația este gravă, dar, conform informațiilor mele, nu mai există niciun pericol, atacatorul este mort.”, a declarat ministrul de Interne, Lubomír Metnar.

Sursa: Nova TV

