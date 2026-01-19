(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea. Explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară

Pentru cei mai mulți dintre noi, mersul este un gest banal, făcut fără să ne gândim la el. Dar pentru persoanele care trăiesc cu o boală articulară degenerativă, fiecare pas poate însemna durere, efort și teamă.

Când durerile devin constante, mobilitatea este redusă și activitățile zilnice ajung să fie afectate, intervenția chirurgicală de protezare a șoldului devine o soluție viabilă. Astăzi, datorită progreselor în chirurgia ortopedică, vorbim despre protezare minim invazivă, o procedură care presupune o incizie mică, afectarea minimă a țesuturilor din jur și o recuperare semnificativ mai rapidă comparativ cu metodele clasice.

Un avantaj major al intervenției este faptul că cei mai mulți pacienți pot merge din ziua următoare operației și pot reveni la o viață normală – inclusiv muncă de birou sau activități fizice moderate – în doar câteva săptămâni.

Cu ajutorul tehnicilor minim invazive și al echipelor dedicate, pacienții își pot recăpăta mobilitatea și viața. Unul dintre medicii care fac asta zi de zi este Dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență si Master Surgeon în Protezare Articulară la Spitalul Euroclinic – Regina Maria. Cu mii de intervenții reușite și ani de experiență, el și-a dedicat cariera redării mersului pacienților care credeau că nu vor mai putea merge normal niciodată.

Andreea Groza: Protezarea articulară nu se face doar la vârsta treia, ci și tinerilor. De ce?

Dr. Robert Apostolescu: Pacienții peste 50 de ani reprezintă 2/3 dintre pacienți. La tineri însă, e necesară uneori. E necesară la necroza aseptică de cap femural. Capul femurului nu mai este vascularizat și se necrozează. Cartilajul are și el de suferit și rezultă coxartroza. Este o afecțiune, care apare la 20-35 de ani. O altă problemă a tânărului, care duce la coxartroză, este displazia de șold. Vorbim de defecte anatomice în șold, care pot să conducă la coxartroză.

Andreea Groza: Ce înseamnă protezare de șold minim invazivă?

Dr. Robert Apostolescu: Este o operație, dar vorbim de o incizie mică, prin coridoare anatomice. Nu tăiem musculatura să ajungem la articulație, nu tăiem tendoane ca să ajungem să punem proteza de șold. Din acest motiv, pierderea de sânge este de maximum 100 ml. Iar după intervenție, durerea e mică și recuperarea rapidă.

Andreea Groza: Cât de rapidă e recuperarea?

Dr. Robert Apostolescu: Pacientul stă 1-2 zile în spital, apoi pleacă cu singură cârjă acasă. După o săptămână, merge singur, iar la 3 săptămâni conduce. După o lună și jumătate, poate să meargă cu avionul. Dacă operația e bine efectuată, proteza bine poziționată, implantul de calitate, o proteză de șold trebuie să dureze peste 25 de ani.

Andreea Groza: De ce trebuie această protezare să fie făcută într-un Centru de Excelență în Protezarea Articulară?

Dr. Robert Apostolescu: E o garanție obiectivă că lucrurile vor merge bine. Un Centru de Excelență e acreditat de un forum internațional, care verifică toate protocoalele. Iar protocoale sunt internaționale, adică cum sunteți operat la București, veți fi operat și în SUA. Iar un chirurg de excelență primește acreditarea dacă face peste 160 de intervenții de protezare de șold într-un an.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













