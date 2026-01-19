(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea. Explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară

Doctor de bine
19-01-2026 | 12:46
×
Codul embed a fost copiat

Pentru cei mai mulți dintre noi, mersul este un gest banal, făcut fără să ne gândim la el. Dar pentru persoanele care trăiesc cu o boală articulară degenerativă, fiecare pas poate însemna durere, efort și teamă.

autor
Stirileprotv

Când durerile devin constante, mobilitatea este redusă și activitățile zilnice ajung să fie afectate, intervenția chirurgicală de protezare a șoldului devine o soluție viabilă. Astăzi, datorită progreselor în chirurgia ortopedică, vorbim despre protezare minim invazivă, o procedură care presupune o incizie mică, afectarea minimă a țesuturilor din jur și o recuperare semnificativ mai rapidă comparativ cu metodele clasice.

Un avantaj major al intervenției este faptul că cei mai mulți pacienți pot merge din ziua următoare operației și pot reveni la o viață normală – inclusiv muncă de birou sau activități fizice moderate – în doar câteva săptămâni.

Cu ajutorul tehnicilor minim invazive și al echipelor dedicate, pacienții își pot recăpăta mobilitatea și viața. Unul dintre medicii care fac asta zi de zi este Dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență si Master Surgeon în Protezare Articulară la Spitalul Euroclinic – Regina Maria. Cu mii de intervenții reușite și ani de experiență, el și-a dedicat cariera redării mersului pacienților care credeau că nu vor mai putea merge normal niciodată.

Andreea Groza: Protezarea articulară nu se face doar la vârsta treia, ci și tinerilor. De ce?

Citește și
colesterol
Chipsurile și produsele de panificație cresc colesterolul rău și scad colesterolul bun. Sfatul medicilor

Dr. Robert Apostolescu: Pacienții peste 50 de ani reprezintă 2/3 dintre pacienți. La tineri însă, e necesară uneori. E necesară la necroza aseptică de cap femural. Capul femurului nu mai este vascularizat și se necrozează. Cartilajul are și el de suferit și rezultă coxartroza. Este o afecțiune, care apare la 20-35 de ani. O altă problemă a tânărului, care duce la coxartroză, este displazia de șold. Vorbim de defecte anatomice în șold, care pot să conducă la coxartroză.

Andreea Groza: Ce înseamnă protezare de șold minim invazivă?

Dr. Robert Apostolescu: Este o operație, dar vorbim de o incizie mică, prin coridoare anatomice. Nu tăiem musculatura să ajungem la articulație, nu tăiem tendoane ca să ajungem să punem proteza de șold. Din acest motiv, pierderea de sânge este de maximum 100 ml. Iar după intervenție, durerea e mică și recuperarea rapidă.

Andreea Groza: Cât de rapidă e recuperarea?

Dr. Robert Apostolescu: Pacientul stă 1-2 zile în spital, apoi pleacă cu singură cârjă acasă. După o săptămână, merge singur, iar la 3 săptămâni conduce. După o lună și jumătate, poate să meargă cu avionul. Dacă operația e bine efectuată, proteza bine poziționată, implantul de calitate, o proteză de șold trebuie să dureze peste 25 de ani.

Andreea Groza: De ce trebuie această protezare să fie făcută într-un Centru de Excelență în Protezarea Articulară?

Dr. Robert Apostolescu: E o garanție obiectivă că lucrurile vor merge bine. Un Centru de Excelență e acreditat de un forum internațional, care verifică toate protocoalele. Iar protocoale sunt internaționale, adică cum sunteți operat la București, veți fi operat și în SUA. Iar un chirurg de excelență primește acreditarea dacă face peste 160 de intervenții de protezare de șold într-un an. 

Sursa:

Etichete: doctor de bine,

Dată publicare: 19-01-2026 12:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Citește și...
Chipsurile și produsele de panificație cresc colesterolul rău și scad colesterolul bun. Sfatul medicilor
Doctor de bine
Chipsurile și produsele de panificație cresc colesterolul rău și scad colesterolul bun. Sfatul medicilor

Crește colesterolul rău, scade colesterolul bun. Asta se întâmplă după ce mâncăm chipsuri, produse de patiserie ori de cofetărie produse industrial.

Kilogramele în plus cresc riscul de cancer colorectal. „Poate să aibă și 10 ani. Nu mai contează vârsta”
Doctor de bine
Kilogramele în plus cresc riscul de cancer colorectal. „Poate să aibă și 10 ani. Nu mai contează vârsta”

Kilogramele în plus cresc riscul de cancer de colon. Vorbim despre o formă de cancer, care poate fi prevenită, prin controale regulate.

Ce putem face dacă avem palpitații. „Controlează inclusiv inima și vasele de sânge”
Doctor de bine
Ce putem face dacă avem palpitații. „Controlează inclusiv inima și vasele de sânge”

Mișcarea este medicament pentru palpitații sau aritmii. Când facem efort fizic, inima bate mai repede. Însă aceste bătai rapide, dar normale, împiedica artimiile.

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Ianuarie 2026

03:11:11

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59