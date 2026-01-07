CES 2026. Aparatul care îți oferă puterea unui super erou și căștile ce-ți traduc în timp real orice conversație

07-01-2026
Cum ar fi să putem comunica fără limite cu cineva a cărui limbă nu o putem vorbi? Răspunsul vine la cel mai important târg de tehnologie din lume, unde au fost lansate căștile care ne pot traduce în timp real orice conversație.

 

Marian Andrei

Acesta este un aparat care ne poate face la fel de puternici precum niște super eroi. Cu ajutorul lui, putem ridica greutăți foarte mari, de nenumărate ori, fără să obosim sau să ne accidentăm. Este gândit pentru cei care lucrează în depozite, iar munca lor presupune efort intens, repetat.

Corespondent ProTV:Acesta este un exoschelet care mă poate ajuta să ridic greutăți ca și cum nu ar cântări nimic. Pe spatele meu sunt mai multe motoare care se activează atunci când fac ridicarea. Și ce forță aplică. Agățăm cleștii…
Să tot mergi la sală așa”.

Același producător vine și cu un model pentru urcat scări ori dealuri. Bun și pentru pasionații de plimbări prin natură, dar și pentru persoanele care au nevoie de sprijin.

Până în prezent, producătorul chinez este singurul care poate aduce aceste modele la un preț de sub 1.000 de dolari. Până de curând, acestea costau peste 3-4.000 de dolari.

Corespondent ProTV: ”Câte etaje am urcat deja, 6-7 etaje? Nici nu se cunoaște”.

Ne uităm acum la acest vehicul motorizat pentru persoane cu dizabilități. Deocamdată, doar la stadiu de prototip, acesta poate urca scările foarte ușor.

Corespondent ProTV: ”Un sistem foarte util mai ales pentru locurile unde nu există din păcate o rampă de acceso. Brațele care susțin roțile se ridică singure la ultima treaptă”.

Căștile care traduc în timp real aproape orice conversație

Comercializarea acestui vehicul începe din primăvară, la un preț de aproape 40.000 de dolari.

Corespondent ProTV: ”Acesta este un kit de conversie de la bicicletă obișnuită la bicicletă electrică. Este un pachet de motor și baterie care costă. Autonomie de 70 de kilometri, dacă este folosit în modul de cruise. Nu trebuie să pedalezi, motorul ține o viteză constantă de 30 de kilometri pe oră. Are și un mod de asistență, te ajută să urci ușor la deal fără să depui mult efort, iar atunci când cobori, recuperezi o parte din energie. Costă undeva la vreo 500 de euro. Se montează ușor pe șa, iar transferul către roată se face cu o roată mai mică din cauciuc. Merge și pe biciclete de oraș, dar și pe biciclete care sunt mai bune la munte”.

Iată și căștile care pot traduce rapid aproape orice conversație.

În modul offline acceptăm 13 limbi, dar cu conexiune la internet putem traduce din peste 40”.

Cum funcționează? După ce propoziția este vorbită, celuilalt participant i se vorbește în cască în limbă nativă. Tot în aceeași limbă poate să și răspundă. Cel mai ieftin model al acestui producător costă 280 de dolari.

