Ceasul care te ajută să vorbești cu copilul tău, dar să și vezi tot timpul ce face și unde este. Ce preț are

iLikeIT
11-11-2025 | 10:07
Există câteva accesorii foarte interesante pe care le pot purta copiii noștri, în special.   

autor
Marian Andrei

Este vorba despre un ceas care te ajută atât să vorbești cu copilul tău, dar să poți și să vezi unde este. 

Nu este foarte mare, este ușor de purtat și e recomandat copiilor de peste 8 ani.

Ceasul costă undeva la 1.500 de lei, iar în plus trebuie să plătim un abonament lunar pentru conexiune LTE.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

