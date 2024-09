Noile iPhone 16 au Inteligență Artificială și ... nu prea. Ce au adus nou. Elementul cheie care le-a dat supremația

Facem o analiză a lansării Apple, cu bune și cu rele. Compania mizează foarte tare pe inteligența artificială, care, din păcate, nu va fi disponibilă de la lansare. Și-atunci, pe ce dăm banii?

Apple ne aduce din nou telefoane noi. iPhone 16, 16 Plus și 16 Pro și Pro Max – o serie de telefoane pe care le aștept cu mare interes. Mai ales pentru Apple Intelligence. Din păcate însă, Apple Intelligence va fi disponibil abia din decembrie și doar în câteva țări, fără să includă Europa. Și doar în engleză.

Este un avantaj pentru care toate celelalte țări, care nu se află pe lista de lansare, plătesc același preț, dar nu beneficiază de toate funcționalitățile suplimentare.

Într-o lume în care AI-ul este peste tot, de la frigidere la WC-uri smart, era inevitabil să vedem asta și pe noile dispozitive Apple. Compania îl numește Apple Intelligence – adică tot AI. Integrarea nu se limitează doar la generarea de text pentru mesaje, e-mail și sumarizări, ci include și imagini, precum emoji personalizate create pe loc. Siri poate interacționa cu ce apare pe ecran, iar dacă îi ceri să redea o melodie recomandată de un prieten pe Whatsapp, va deschide automat Apple Music.

Mi se pare interesant și ușor distopic să știi că telefonul tău devine din ce în ce mai "inteligent". De acum înainte, nu te vei mai baza doar pe degete pentru a naviga – îi vei vorbi. După atâția ani în care Siri a fost aproape inutilă, abia așteptam o astfel de schimbare. Dacă le iese bine, va fi foarte tare. Totuși, trăim într-o lume în care trebuie să alegem o tabără. Google are Gemini, care este deja integrat în Gmail, Docs și telefoane. Apple trebuie să miște tare cu Siri dar are și ajutorul OpenAI. Și vom vedea cine mai are putere să construiască ceva similar.

Apple va trebui să depună mult efort pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. E cel mai greu lucru de obținut și o face puțin disperat, având în vedere că prețurile de buy-back sunt exorbitante în SUA.

Apple Intelligence gândește doar pe iPhone 15 Pro și Pro Max, plus noile dispozitive anunțate săptămâna aceasta. Pentru Mac și iPad, va merge bine doar pe dispozitive cu procesoare mai noi de M1. Apple Intelligence este singura motivație reală pentru un upgrade, dar, din nou, va fi disponibil abia din decembrie și doar în cinci țări din cele peste 190 câte sunt pe planeta noastră. Ah, dar noi, europenii, putem să ștergem magazinul de aplicații App Store. Motivul pentru care încă nu primim AI este o încălcare a regulamentului Digital Market Act.

Schimbări vizuale minore

Ce rămâne pentru noi dacă ne luăm telefoanele? iPhone 16 și 16 Plus aduc schimbări vizuale minore – culori noi și camerele așezate una sub cealaltă pentru filmare stereoscopică, pentru cei câțiva proprietari de Apple Vision Pro. Deși au un procesor foarte performant, A18, ecranul nu are suport pentru 120Hz, deci, în comparație cu alte telefoane, poate părea lent. Dar, probabil, utilizatorului de rând nu îi va păsa. În ceea ce privește camerele, Apple ne păcălește puțin – nu avem 2X Telephoto, ci un senzor de 48 megapixeli și o cameră ultra-wide de 12 megapixeli. Acel zoom 2X este pur digital.

Ambele variante PRO vin cu ecrane mai mari, de 6.3 inch și 6.9 inch, grație marginilor mai subțiri. Aceeași carcasă din titan și o culoare nouă, Desert Titanium.

Unde se vor remarca, cu siguranță, este în departamentul video. Modul cinematic suportă acum 120 de cadre pe secundă la rezoluție 4K. Filmare RAW, standard de colorizare al Academiei de Film – toate acestea sunt plusuri majore. De altfel, toată conferința Apple a fost filmată cu iPhone, la fel și videoclipul lui The Weekend, „Dancing în Flames", care a fost lansat săptămâna aceasta. Rezultatul e promițător, iar la capitolul video, iPhone rămâne de departe superior concurenței. Punctez pe „de Departe”.

Prețurile rămân aceleași. Totuși, sunt curios cum vom plăti pentru Apple Intelligence. Nu cred că prețul telefonului este suficient, mai ales când vine vorba de task-urile și căutările realizate prin OpenAI și ChatGPT. Posibil ca Apple să introducă un abonament lunar pentru următoarele generații de iPhone.

La toate modelele vom avea o autonomie mai mare datorită bateriilor mai generoase și procesoarelor mai eficiente. Ah, și era să uit ce este cu adevărat important: Camera Control – în colțul din dreapta jos, avem un buton pentru controlul camerei. O apăsare declanșează fotografia, iar dacă ții apăsat, începe înregistrarea video. Dublu tap și se deschide un panou de control pentru zoom, diafragmă și setări de imagine. O idee bună, pe care probabil o vom vedea în curând și la competiție. Se pare că în viitor, vom avea și un mod de focalizare la apăsarea pe jumătate a butonului. Și cine știe, poate și un senzor de amprentă în următoarele generații.

Ceas care „ține” o zi jumate

Apple Watch trece și el printr-o schimbare majoră. Seria 10 este mai mare, mai subțire, iar bateria ține acum o zi și jumătate.

Ceasul aduce îmbunătățiri semnificative în monitorizarea sănătății – inclusiv detecția apneei, o funcție existentă deja la Samsung Watch sau Pixel Watch. Dar și Training Load, care îți arată cum antrenamentele îți afectează corpul, ajutându-te să știi când să te odihnești și când să forțezi mai mult, funcționalitate pentru care mulți sportivi aleg deja Garmin sau Whoop.

AirPods? Da, avem și aici noutăți. Noile AirPods 4 vin la trei ani după AirPods 3 – și mă bucur că Apple nu le lansează anual, căci nu ar avea sens. Noua generație vine în două variante, cu și fără noise cancelling, chiar și fără silicon. AirPods Max, celebrele căști de peste 500 de dolari, vin acum cu USB-C și culori noi. Și cam atât.

AirPods Pro 2 devin mai inteligente – acum pot fi folosite pentru un test auditiv certificat și ca protecție în medii zgomotoase sau ca ajutor pentru cei cu deficiențe de auz. Iată cum printr-un update, poți trimite funcții utile.

Poți să critici lipsa de inovație la Apple, dar ei știu ce și cum să facă pentru a avea recorduri de vânzări în fiecare an. Nu fac mari eforturi pentru a lansa modele mai ieftine, pentru că preferă să le mențină în viață pe cele din anii anteriori. Când vine vorba de procesoare, știm deja că iPhone-ul e cu ani-lumină în fața competiției.

Cel mai mare adversar al Apple este Digital Markets Act al Uniunii Europene – o lege care încearcă să deschidă ecosistemul Apple. Sunt curios când vom avea și noi acces la Apple Intelligence și dacă va fi disponibil în limba română. Și cât este doar marketing și cât este cu adevărat real?

Inteligența artificială este "cool", dar dacă ne complică experiența de utilizare?" Iar senzația pe care o am este că - pe iPhone ar trebui să scrie șantier în lucru. Și din păcate este un trend pe care îl vedem des în lumea tehnologiei, chiar și la Samsung - unde nu toate funcțiile promise sunt disponibile imediat… Și ajungem să cumpărăm produse doar pe baza unor promisiuni.

Iar Google aduce cele mai tari funcții doar pe Pixel 9 Pro, nu și pe Pixel 9 - Apple măcar îți dă tot din prima, pe ambele telefoane. E greu să fii client în 2024, sincer.

