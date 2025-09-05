Lux sub sancțiuni: Kim Jong-un afișează un ceas elvețian de 14.000 de dolari la Beijing

Stiri externe
05-09-2025 | 10:52
Kim Jong-un

Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă demonstraţie de ostentaţie, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord.

autor
Vlad Dobrea

În fotografiile publicate de Kremlin, Kim poate fi văzut purtând un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, iar influenta sa soră, Kim Yo-jong, o geantă neagră de lux Lady Dior, evaluată la aproximativ 7.000 de dolari, a relatat joi portalul de ştiri NK News.

Cei doi Kim au mai afişat anterior astfel de articole, în ciuda faptului că importul lor este interzis prin sancţiunile ONU.

De asemenea, fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju-ae, şi prima doamnă Ri Sol-ju au fost văzute purtând genţi de mână Gucci de lux, în luna iunie, la deschiderea staţiunii Wonsan Kalma. Ju-ae, considerată succesorul lui Kim Jong-un, a fost, de asemenea, văzută purtând un ceas Cartier şi alte haine de lux.

Fenomenul face parte din consumul tot mai mare de bunuri de lux de către elita nord-coreeană, inclusiv ceasuri, cosmetice şi băuturi alcoolice.

Citește și
xi jinping vladimir putin
The Telegraph: Rusia atacă Ucraina cu drone ”Made in China”. Beijingul are un interes pentru ca războiul să nu termine

În 2023, valoarea importurilor de astfel de bunuri din China a depăşit 40 de milioane de dolari, conform datelor vamale de la Beijing, citate de parlamentarul sud-coreean Yoon Sang-hyun, o creştere exponenţială comparativ cu anii anteriori.

Oamenii de afaceri nord-coreeni călătoresc în oraşele chineze pentru a cumpăra mobilă, televizoare şi articole de modă europene, băuturi alcoolice şi cosmetice. Adesea, aceştia redenumesc produsele sud-coreene pe care le cumpără drept "fabricate în China" pentru a le ascunde originea faţă de ţara "inamică", a relatat în luna august publicaţia de specialitate Daily NK.

În ciuda sancţiunilor internaţionale, funcţionarii comerciali nord-coreeni detaşaţi în străinătate, soţii/soţiile acestora şi chiar lucrătorii nord-coreeni din străinătate pot achiziţiona bunuri de lux, cum ar fi genţi de mână şi îmbrăcăminte, şi le pot aduce direct în ţară, a declarat Jeong Eun-yi, cercetător la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională, într-un interviu acordat postului de televiziune de stat KBS la sfârşitul anului 2023.

Ea a adăugat că, în China, oamenii pot oferi cadou astfel de bunuri partenerilor lor de afaceri din Coreea de Nord, subliniind că schimburile personale servesc şi ca mijloc de acces la genţi de mână, îmbrăcăminte şi alte bunuri de lux occidentale, interzise oficial.

Coreea de Nord are, de asemenea, magazine universale, cum ar fi Ryugyong Golden Plaza şi Daesong Department Store, unde mai multe rapoarte indică prezenţa unor mărci de lux precum Chanel sau Rolex.

Apropierea tot mai mare de Rusia, îmbunătăţirea recentă a relaţiilor cu China, sursa a aproape 90% din importurile sale, şi o toleranţă mai mare faţă de pieţele informale au alimentat elitele economice şi pe noii îmbogăţiţi, cunoscuţi sub numele de "donju", care beneficiază de extinderea pieţelor informale.

Banca centrală din Coreea de Sud a estimat săptămâna trecută că PIB-ul Coreei de Nord a crescut cu 3,7% în 2024, comparativ cu 2023, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, datorită intensificării comerţului cu Rusia şi normalizării parţiale a schimburilor sale cu China. Cu toate acestea, venitul naţional brut (VNB) este echivalent cu 1,7% din cel al Coreei de Sud.

Sursa: Agerpres

Etichete: lux, ceas, kim jong-un,

Dată publicare: 05-09-2025 10:52

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
The Telegraph: Rusia atacă Ucraina cu drone ”Made in China”. Beijingul are un interes pentru ca războiul să nu termine
Stiri externe
The Telegraph: Rusia atacă Ucraina cu drone ”Made in China”. Beijingul are un interes pentru ca războiul să nu termine

China înarmează masiv Rusia, în timp ce-și afirmă în mod repetat neutralitatea. În realitate, Beijingul a și recunoscut că nu are niciun interes ca războiul din Ucraina să se sfârșească, pentru că asta ar permite SUA să-și îndrepte atenție către China.

 

Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”
Stiri externe
Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA
Stiri externe
Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA

Comenzile de pizza făcute de Pentagon au explodat miercuri, 3 septembrie, cu ocazia paradei militare de la Beijing, arată media afiliată puterii din China. Cazul nu reprezintă o premieră și este văzut ca un indicator al preocupărilor militare ale SUA.

 

Recomandări
Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting

Sindicatele din educaţie invită cadrele didactice şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”
Stiri externe
Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Septembrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28