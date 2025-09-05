Lux sub sancțiuni: Kim Jong-un afișează un ceas elvețian de 14.000 de dolari la Beijing

Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a afişat, în timpul recentei sale vizite la Beijing, cu un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă demonstraţie de ostentaţie, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord.

În fotografiile publicate de Kremlin, Kim poate fi văzut purtând un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, iar influenta sa soră, Kim Yo-jong, o geantă neagră de lux Lady Dior, evaluată la aproximativ 7.000 de dolari, a relatat joi portalul de ştiri NK News.

Cei doi Kim au mai afişat anterior astfel de articole, în ciuda faptului că importul lor este interzis prin sancţiunile ONU.

De asemenea, fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju-ae, şi prima doamnă Ri Sol-ju au fost văzute purtând genţi de mână Gucci de lux, în luna iunie, la deschiderea staţiunii Wonsan Kalma. Ju-ae, considerată succesorul lui Kim Jong-un, a fost, de asemenea, văzută purtând un ceas Cartier şi alte haine de lux.

Fenomenul face parte din consumul tot mai mare de bunuri de lux de către elita nord-coreeană, inclusiv ceasuri, cosmetice şi băuturi alcoolice.

În 2023, valoarea importurilor de astfel de bunuri din China a depăşit 40 de milioane de dolari, conform datelor vamale de la Beijing, citate de parlamentarul sud-coreean Yoon Sang-hyun, o creştere exponenţială comparativ cu anii anteriori.

Oamenii de afaceri nord-coreeni călătoresc în oraşele chineze pentru a cumpăra mobilă, televizoare şi articole de modă europene, băuturi alcoolice şi cosmetice. Adesea, aceştia redenumesc produsele sud-coreene pe care le cumpără drept "fabricate în China" pentru a le ascunde originea faţă de ţara "inamică", a relatat în luna august publicaţia de specialitate Daily NK.

În ciuda sancţiunilor internaţionale, funcţionarii comerciali nord-coreeni detaşaţi în străinătate, soţii/soţiile acestora şi chiar lucrătorii nord-coreeni din străinătate pot achiziţiona bunuri de lux, cum ar fi genţi de mână şi îmbrăcăminte, şi le pot aduce direct în ţară, a declarat Jeong Eun-yi, cercetător la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională, într-un interviu acordat postului de televiziune de stat KBS la sfârşitul anului 2023.

Ea a adăugat că, în China, oamenii pot oferi cadou astfel de bunuri partenerilor lor de afaceri din Coreea de Nord, subliniind că schimburile personale servesc şi ca mijloc de acces la genţi de mână, îmbrăcăminte şi alte bunuri de lux occidentale, interzise oficial.

Coreea de Nord are, de asemenea, magazine universale, cum ar fi Ryugyong Golden Plaza şi Daesong Department Store, unde mai multe rapoarte indică prezenţa unor mărci de lux precum Chanel sau Rolex.

Apropierea tot mai mare de Rusia, îmbunătăţirea recentă a relaţiilor cu China, sursa a aproape 90% din importurile sale, şi o toleranţă mai mare faţă de pieţele informale au alimentat elitele economice şi pe noii îmbogăţiţi, cunoscuţi sub numele de "donju", care beneficiază de extinderea pieţelor informale.

Banca centrală din Coreea de Sud a estimat săptămâna trecută că PIB-ul Coreei de Nord a crescut cu 3,7% în 2024, comparativ cu 2023, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, datorită intensificării comerţului cu Rusia şi normalizării parţiale a schimburilor sale cu China. Cu toate acestea, venitul naţional brut (VNB) este echivalent cu 1,7% din cel al Coreei de Sud.

