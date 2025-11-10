Cum arată ceasul de oțel vândut cu 15,2 milioane de euro. Sunt doar patru exemplare în toată lumea

10-11-2025 | 14:13
Un ceas Patek Philippe, care a fost în 2016 ceasul de mână cel mai scump vândut vreodată la licitaţie, a atins un preţ şi mai ridicat în acest weekend în Elveţia, a anunţat duminică casa de licitaţii Phillips, potrivit AFP.

 

Cristian Anton

Ceasul a fost vândut contra sumei de 14.190.000 franci eleveţieni (17,6 milioane de dolari sau 15,2 milioane de euro). În urmă cu nouă ani, a fost vândut contra sumei de 11 milioane de franci elveţieni (11,8 milioane de euro).

Ceasul Patek Philippe Perpetual Calendar referinţă 1518, fabricat în 1943, este unul dintre cele doar patru exemplare cunoscute fabricate din oţel inoxidabil, o raritate care îl face să fie mai căutat decât cele fabricate din aur.

Recordul stabilit în 2016 pentru ceasul de mână cel mai scump a fost doborât în 2017 cu prilejul vânzării unui ceas Rolex Daytona, care i-a aparţinut actorului de la Hollywood Paul Newman, contra sumei de 17,8 milioane de dolari (15,4 milioane de euro).

Un ceas Patek Philippe Grandmaster Chime a fost apoi vândut în 2019 pentru 31 milioane de dolari (26,8 milioane de euro).

Vânzarea referinţei 1518 din oţel inoxidabil în acest weekend l-a confirmat precum ''unul dintre ceasurile-brăţară cele mai importante din istorie'', potrivit comisarilor casei de licitaţii.

Casa Phillips a precizat că vânzarea a durat mai puţin de nouă minute şi jumătate şi a atras cinci ofertanţi. Ceasul a fost în cele din urmă adjudecat unui ofertant care a licitat telefonic.

Există doar 4 astfel de ceasuri în lume. ”Un ceas cu un statut aproape mitic”

Mai mulţi colecţionari, vânzători şi ceasornicari de renume au fost prezenţi în sala hotelului Président din Geneva pentru a asista la vânzare.

Potrivit Phillips, ceasul 1518 este genul de piesă care, odată achiziţionată, permite unui cunoscător ''să aibă sentimentul că a obţinut piesa de rezistenţă a colecţiei''.

Lansat în 1941, a fost primul cronograf cu calendar perpetuu produs în serie din lume.

Patek Philippe a produs circa 280 de ceasuri referinţă 1518, cele mai multe prevăzute cu o cutie din aur de culoare galbenă şi circa o cincime cu o cutie din aur roz.

Doar patru exemplare din oţel inoxidabil sunt cunoscute, iar exemplarul vândut la licitaţie este primul fabricat dintre cele patru. Motivul pentru care Patek Philippe le-a fabricat rămâne un mister.

Casa de licitaţii a descris acest model ca ''un ceas cu un statut aproape mitic, reprezentând convergenţa supremă a importanţei istorice, perfecţiunii designului, inovaţiei mecanice şi a rarităţii''.

Sursa: Agerpres

