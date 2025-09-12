Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

Pe ce dăm banii și anul acesta sau dacă merită să dăm banii? Apple are o serie interesantă de produse cu tehnologii noi, dar nu prea se vorbește de AI.

Pentru prima dată după mult timp avem un nou telefon în serie – după iPhone XR ori iPhone 5C. Se numește Air și nu vrea să fie neapărat iPhone-ul mai ieftin, ci, din contră, cel mai prețios.

La 1.000 de dolari stă între iPhone 17, de 799 de dolari, și iPhone 17 Pro, de 1.099 de dolari. Atenție, prețul acesta nu este și cel din România, căci vorbim de altă monedă plus niște TVA.

Apropo, se numește Air și atât, subțire la 5.6 mm – are o baterie cu densitate mare de energie pentru o zi întreagă – așa spune Apple. Procesorul este A19 Pro, ca pe 17 Pro și Pro Max. Ecranul are 6.5 inch, 120 Hz, foarte luminos. Pe spate are o singură cameră Wide – 48 de megapixeli, din care se poate decupa pentru niște zoom digital. Se va descurca bine și pentru filmări, la 4K, 60 de cadre pe secundă.

Pe toate modelele noi de iPhone avem un senzor nou pentru camera de selfie – senzor pătrat, așa că atunci când trebuie să faci selfie de grup, nu mai trebuie să înclini telefonul. Totuși, s-ar putea ca hit-ul anul acesta să fie 17 – simplu. Același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă. Ecran de 120 Hz, mai mare, cu margini mai subțiri, într-un final – cameră nouă pentru Ultrawide. Și cea Wide are 48 de megapixeli. Sub 800 de dolari sunt puține opțiuni la fel de interesante în piață și va atrage clienți și din zona Android. E un telefon cu preț competitiv și cu specificații bune.

iPhone 17 Pro și Pro Max vin cu un design nou și culori țipătoare. Zona camerelor este extinsă până în celălalt capăt. Avem senzor mai mare pentru camera Tele, 48 de megapixeli la zoom optic 4X, dar în zona zona de filmare rămâne un telefon impresionant – cu format nou ProRes RAW, îmbrățișat și de Hollywood.

Știm deja că producția F1, cu Brad Pitt, a folosit camerele de pe iPhone pentru cadrele de acțiune. Pe toate telefoane avem sticlă Ceramic Shield, generația a doua, care face telefonul mai rezistent la zgârieturi sau impact. Dar tot au nevoie de o husă, evident.

Apple Watch Ultra 3 și Series 11 sunt ceasurile noi – Ultra 3 știe să comunice prin satelit, atenție, nu pentru GPS, ci pentru sistemele de urgență, pentru cei care sunt mai aventurieri. Google Pixel Watch 4 și Garmin Fenix 8 Pro sunt primele modele de ceasuri cu ceva similar. Avem și o alertă nouă când ceasul detectează dacă există risc de hipertensiune. Niște algoritmi inteligenți pot detecta anomalii și recomandă un consult de specialitate. Nimic despre baterii mai bune.

Noutăți la AirPods-uri

AirPods Pro 3 este însă, pe lângă Air, un produs cu adevărat interesant – folosit deja de persoanele cu deficiențe de auz ca aparat auditiv, AirPods vine de-acum și cu senzor pentru puls, poate să ajute la activitățile fizice, dacă nu ești fan ceasuri. Vine și cu Live Translation și, practic, dublează conversațiile pe care le avem cu persoane străine. Efectiv, dublează, ca într-un film.

Și poate cel mai interesant la această lansare e că nu prea s-a vorbit despre Apple Intelligence. Anul trecut oamenii au cumpărat iPhone 16 cu promisiunea unei tehnologii revoluționare, dar au rămas dezamăgiți. La lansarea de săptămâna aceasta a fost o lansare de produs, e un semn, oare, că bula inteligenței artificiale are probleme sau a fost doar marketing?

