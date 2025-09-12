Ce să alegi între iPhone 17, Air și 17 Pro Max. Unul dintre modele are același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă

iLikeIT
13-09-2025 | 10:17
×
Codul embed a fost copiat

Pe ce dăm banii și anul acesta sau dacă merită să dăm banii? Apple are o serie interesantă de produse cu tehnologii noi, dar nu prea se vorbește de AI.

autor
Marian Andrei

Pentru prima dată după mult timp avem un nou telefon în serie – după iPhone XR ori iPhone 5C. Se numește Air și nu vrea să fie neapărat iPhone-ul mai ieftin, ci, din contră, cel mai prețios.

La 1.000 de dolari stă între iPhone 17, de 799 de dolari, și iPhone 17 Pro, de 1.099 de dolari. Atenție, prețul acesta nu este și cel din România, căci vorbim de altă monedă plus niște TVA.

Apropo, se numește Air și atât, subțire la 5.6 mm – are o baterie cu densitate mare de energie pentru o zi întreagă – așa spune Apple. Procesorul este A19 Pro, ca pe 17 Pro și Pro Max. Ecranul are 6.5 inch, 120 Hz, foarte luminos. Pe spate are o singură cameră Wide – 48 de megapixeli, din care se poate decupa pentru niște zoom digital. Se va descurca bine și pentru filmări, la 4K, 60 de cadre pe secundă.

Pe toate modelele noi de iPhone avem un senzor nou pentru camera de selfie – senzor pătrat, așa că atunci când trebuie să faci selfie de grup, nu mai trebuie să înclini telefonul. Totuși, s-ar putea ca hit-ul anul acesta să fie 17 – simplu. Același preț ca anul trecut, dar cu stocare dublă. Ecran de 120 Hz, mai mare, cu margini mai subțiri, într-un final – cameră nouă pentru Ultrawide. Și cea Wide are 48 de megapixeli. Sub 800 de dolari sunt puține opțiuni la fel de interesante în piață și va atrage clienți și din zona Android. E un telefon cu preț competitiv și cu specificații bune.

Citește și
smart watch
S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă

iPhone 17 Pro și Pro Max vin cu un design nou și culori țipătoare. Zona camerelor este extinsă până în celălalt capăt. Avem senzor mai mare pentru camera Tele, 48 de megapixeli la zoom optic 4X, dar în zona zona de filmare rămâne un telefon impresionant – cu format nou ProRes RAW, îmbrățișat și de Hollywood.

Știm deja că producția F1, cu Brad Pitt, a folosit camerele de pe iPhone pentru cadrele de acțiune. Pe toate telefoane avem sticlă Ceramic Shield, generația a doua, care face telefonul mai rezistent la zgârieturi sau impact. Dar tot au nevoie de o husă, evident.

Apple Watch Ultra 3 și Series 11 sunt ceasurile noi – Ultra 3 știe să comunice prin satelit, atenție, nu pentru GPS, ci pentru sistemele de urgență, pentru cei care sunt mai aventurieri. Google Pixel Watch 4 și Garmin Fenix 8 Pro sunt primele modele de ceasuri cu ceva similar. Avem și o alertă nouă când ceasul detectează dacă există risc de hipertensiune. Niște algoritmi inteligenți pot detecta anomalii și recomandă un consult de specialitate. Nimic despre baterii mai bune.

Noutăți la AirPods-uri

AirPods Pro 3 este însă, pe lângă Air, un produs cu adevărat interesant – folosit deja de persoanele cu deficiențe de auz ca aparat auditiv, AirPods vine de-acum și cu senzor pentru puls, poate să ajute la activitățile fizice, dacă nu ești fan ceasuri. Vine și cu Live Translation și, practic, dublează conversațiile pe care le avem cu persoane străine. Efectiv, dublează, ca într-un film.

Și poate cel mai interesant la această lansare e că nu prea s-a vorbit despre Apple Intelligence. Anul trecut oamenii au cumpărat iPhone 16 cu promisiunea unei tehnologii revoluționare, dar au rămas dezamăgiți. La lansarea de săptămâna aceasta a fost o lansare de produs, e un semn, oare, că bula inteligenței artificiale are probleme sau a fost doar marketing?

Sursa: Pro TV

Etichete: apple, iphone, i like it,

Dată publicare: 12-09-2025 16:51

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă
iLikeIT
S-a încheiat IFA Berlin 2025, cel mai important eveniment de tehnologie din Europa. Multe gadgeturi smart pentru casă

IFA Berlin este cel mai import târg de tehnologie din Europa. Spre deosebire de CES Las Vegas ori Mobile World Congress din Barcelona, IFA este plin de tehnologie pentru casă.

Jocuri pentru Nintendo Switch 2. Donkey Kong revine cu ”Bananza”, aventura 3D care redefinește seria
iLikeIT
Jocuri pentru Nintendo Switch 2. Donkey Kong revine cu ”Bananza”, aventura 3D care redefinește seria

Nintendo are multe personaje cunoscute în portofoliu, iar anul acesta, sub lumina reflectoarelor, intră celebrul „Donkey Kong - Gorila puternică are treabă în Bananza”.

Semnele subtile care arată lipsa de concentrare la copii. Cum îi putem ajuta, ne explică specialiștii la iLikeIT
iLikeIT
Semnele subtile care arată lipsa de concentrare la copii. Cum îi putem ajuta, ne explică specialiștii la iLikeIT

Trăim într-o lume plină de notificări, jocuri, aplicații și ecrane care ne fură atenția în fiecare secundă.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28