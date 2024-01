Samsung a lansat S24 Ultra, rivalul lui iPhone 15 Pro Max, alături de S24 și S24 Plus. Cât costă în România

Samsung a lansat oficial, miercuri, 17 ianuarie, telefonul S24 Ultra, considerat concurentul direct al vârfului de gamă de la Apple, iPhone 15 Pro Max. De asemenea, compania sud-coreeană a lansat telefoanele S24 și S24 Plus.

Una dintre noutățile cele mai imediat vizibile ale lui Ultra este modul în care este construit, notează cei de la publicația de specialitate The Verge. Modelul din acest an are o ramă din titan - la fel ca iPhone 15 Pro de la Apple - despre care Samsung spune că permite o mai bună durabilitate.

Spre deosebire de Apple, Samsung nu a folosit acest material în încercarea de a face telefonul mai ușor; titanul este mai greu decât aluminiul, dar este mai durabil. În acest caz, Samsung a mers doar pe factorul de durabilitate.

S24 Ultra cântărește aproximativ la fel ca S23 Ultra (232 de grame), ceea ce îl face puțin mai greu decât iPhone 15 Pro Max.

Cealaltă mare schimbare în față este ecranul. S24 Ultra vine cu un ecran de 6,8 inci 1440p, la fel ca S23 Ultra, dar renunță în sfârșit la marginile curbate moștenite de la seria Note în favoarea unui ecran plat. Există în continuare o ușoară curbură pe marginea dispozitivului, spre deosebire de S24 și S24 Plus cu margini drepte, dar acum există mult mai puține șanse de a trece accidental S Pen-ul pe partea laterală a ecranului.

Agerpres

Mai există o altă modificare hardware pe partea din spate a telefonului: Samsung a înlocuit zoomul 10x de 10 megapixeli al lui S23 Ultra cu un zoom 5x de 50 megapixeli.

Acesta folosește un zoom crop fără pierderi, pentru a ajunge la 10x și, chiar dacă nu mai este o distanță focală nativă, mai mulți reprezentanți Samsung au spus că, din punct de vedere calitativ, imaginea la 10x ar trebui să fie de fapt îmbunătățită în comparație cu cea de la S23 Ultra.

Puteți în continuare să măriți până la 100x, ceea ce, în testele de început, pare a fi mai mult un truc de marketing.

Hardware-ul de pe celelalte patru camere este neschimbat față de anul trecut, astfel că veți lucra în continuare cu o cameră principală de 200 de megapixeli f/1,7, un teleobiectiv 3x de 10 megapixeli și o cameră ultrawide de 12 megapixeli pe spate, plus o cameră de selfie de 12 megapixeli pe față.

Samsung S24 are Inteligență Artificială

Și ... inteligența artificială! Samsung a umplut noua sa serie de telefoane cu aproape toate funcțiile de inteligență artificială pe care le-ați văzut până acum pe alte telefoane emblematice.

Samsung S24 Ultra, S24 Plus și S24 sunt încărcate cu funcții AI locale și bazate pe cloud și rulează modelele de bază Gemini de la Google pe dispozitiv. Aceasta este o veste grozavă, având în vedere că Google te obligă să cumperi Pixel 8 Pro, mai mare, dacă vrei toate avantajele sale AI.

Seria de la Samsung S24 are o mână de noi instrumente de editare a imaginilor și videoclipurilor alimentate de AI generativ, notate în întreaga interfață cu o pictogramă de stea extrem de asemănătoare cu cea a lui Google Bard. Puteți încercui subiecții fotografiilor pentru a-i izola și redimensiona, pentru a-i muta sau pentru a-i elimina total din cadru.

De asemenea, puteți ajusta nivelul orizontului în fotografie și, în loc să decupați, puteți cere AI să completeze marginile imaginii.

Agerpres

Alte caracteristici ale sistemului includ o nouă funcție Circle to Search de la Google, care este cât se poate de explicită. Seria S24, împreună cu Pixel 8 și 8 Pro, sunt primele telefoane care o oferă. În orice aplicație, trebuie doar să apeși lung pe mânerul de navigare sau pe butonul de pornire, să încercuiești ceea ce vrei să cauți pe ecran și să lași Google să facă restul.

Câteva funcții de inteligență artificială se axează pe traducere.

Există o funcție care acționează ca un interpret în timpul convorbirilor telefonice, traducând în timp real discursul vostru în limba interlocutorului și viceversa. Funcționează cu 13 limbi diferite, însă probabil că nu și în limba română, încă.

De asemenea, puteți traduce conversațiile de text într-o altă limbă, o funcție care este integrată în aplicația de tastatură Samsung, astfel încât funcționează în orice serviciu de chat.

Tastatura poate sugera, de asemenea, textul pe baza a ceea ce scrieți, pentru a vă adapta mesajul astfel încât să sune mai casual sau mai profesional.

Aplicația de înregistrare de voce Samsung primește, de asemenea, transcrieri live asemănătoare celor de la Pixel, cu etichete pentru vorbitor și posibilitatea de a traduce transcrierile într-o altă limbă.

Aplicația Note primește și ea câteva instrumente utile, cu posibilitatea de a formata și rezuma automat paginile pentru tine. Și dacă oricare dintre cele de mai sus este suficient de atrăgător pentru a vă tenta să vă schimbați S23, vă puteți opri chiar aici.

Samsung plănuiește să aducă aceste capacități AI pe telefoanele din seria S23 și pe Z Flip 5 și Z Fold 5 cândva în viitor - are tendința de a se ține de asemenea de promisiuni de acest gen.

Agerpres

Samsung S24 are procesoare diferite pentru SUA și restul țărilor

În SUA, Samsung Galaxy S24 Ultra va veni cu un chipset Snapdragon 8 Gen 3. În alte părți ale lumii, adică și în Europa și România, acestea vor avea un chipset Exynos, deși Samsung ne spune că acest lucru nu va avea nicio influență asupra capacităților AI.

În ceea ce privește conectivitatea, seria Samsung S24 va primi, de asemenea, un upgrade la Wi-Fi 7.

Un lucru care lipsește în mod curios de pe fiecare telefon Galaxy S24 este încărcarea wireless Qi2. Seria S24 este blocată pe vechiul Qi, lipsind accesoriile și accesoriile magnetice de tip MagSafe care se găsesc tot mai ușor în magazine.

Cât costă Samsung S24

Dar există câteva vești foarte bune, pentru a compensa această dezamăgire: Samsung se alătură celor de la Google și oferă șapte ani de actualizări ale sistemului de operare pentru seria S24, ceea ce include șapte ani de actualizări de securitate.

Astfel, deși Samsung S24 Ultra pare că este mai scump anul acesta, utilizatorii vor obține actualizări mult mai mult, dacă vor să îl păstreze pentru o perioadă lungă de timp.

În SUA, Samsung S24 Ultra costă de la 1.299 de dolari pentru varianta de 256 GB și se livrează începând cu 31 ianuarie.

În România, la unul dintre cei mai cunoscuți retaileri online, prețul pentru Samsung S24 ULTRA varianta 256 GB costă 6699 lei.

Precomenzile sunt disponibile începând de astăzi.

Sursa: The Verge Etichete: , , Dată publicare: 17-01-2024 20:38