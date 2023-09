Care sunt cele mai importante noutăți de la lansarea noilor telefoane iPhone 15, iPhone 15 MAX și Apple Watch 9

E acel moment din an. Avem noi produse de la Apple, printre care și un iPhone. Cum arată, ce știe să facă și care sunt cei mai importanți competitori, vedem chiar acum.

N-a fost nici cu One More Thing... N-a fost nici cu multe produse

Pe listă avem așa: Apple Watch Seria 9, cifra nouă, nu nouă nouă. Adică seria e nouă, evident – dar are și cifra 9.

Apple Watch Ultra 2. iPhone 15 și 15 Plus și iPhone 15 Pro și 15 Pro Max.

Cred că trebuie să începem cu iPhone 15, căci aduce cel mai mare salt de la generația precedentă și rămâne la același preț, oficial. Vizual, sunt diferențe: avem insula dinamică, în loc de acel notch – dar tot cu tehnologie FaceID, un nou design din aluminiu – marginile sunt ușor rotunjite, pentru o susținere mai bună – plus încărcare și transfer fișiere prin USB-C – adio lightning.

USB-C nu vine ca un gest de generozitate al celor de la Apple, ci sunt obligați în Uniunea Europeană să treacă la acest standard.

Ecranul a rămas tot la 60hz, ca la telefoanele de 800 de lei, deși ecranul este bun, luminos și răspunde rapid la comenzi – tot nu primim mai mult de 60 de hz pentru ecran – ceea ce e frustrant.

Camerele – vine senzorul de 48 de megapixeli de pe iPhone 14 Pro – și vine cu tot cu zoom-ul digital, bun de altfel, de-acolo. Așa că acum avem Ultra-Wide, Wide și 2X pentru fotografii. Plus, un Next-Generation Portrait, care permite ca fotografiile să fie editate ulterior pentru modul portret. Nu înțeleg dacă funcția vine și pe iPhone 14 Pro, mai ales că are același procesor și senzor foto.

Atât pe iPhone 15, cât și pe varianta PRO, despre care o să vorbim imediat, avem o funcție nouă care se numește ”Next-generation portrait”: după ce faci o fotografie, din galerie poți edita punctul de focus. Nu știu însă dacă aceste funcții vin și pe iPhone 14 Pro, de exemplu, mai ales că avem același sensor și procesor.

iPhone 15 Plus aduce aceleași funcții, doar că are un ecran mai mare, de 6.7 inch și implicit baterie mai bună.

iPhone 15 Pro – creme de la creme – nava amiral, flagship – ce folosește împăratul sau simplu spus varianta PRO a lui 15 e reconstruit de la zero – cu același design final.

Telefonul este construit din titan, spatele și fața sunt ușor rotunjite spre marginea telefonului, ca să fie mai ușor de ținut în mână. Pentru că-i făcut din titan, iPhone 15 PRO este și mai ușor, 187 grame versus 207grame vechiul telefon.

Ecranul este același ca anul trecut, camerele foto la fel. Sticla obiectivului are un strat anti-reflex care ar trebui să ajute senzorii mai ales pe timp de noapte.

Noutăți avem la procesor – A17 este disponibil doar pe modele PRO și are PRO și-n nume. E fabricat pe arhitectură de 3 nanometri – așa că ar trebui să fie și eficient și puternic.

De-altfel, pe partea de GPU, unde are 6 nuclee, în loc de 5 ca pe vechiul deja iPhone 14, ar trebui să vedem jocuri la nivel de console – inclusiv cu tehnică de iluminare și reflexii Ray Tracing – acum, doar să vedem și jocurile promise – că ar fi destul de greu de jucat pe așa ceva.

Dar, pe listă avem The Division Resurcenge, Resident Evil Village 4, Assassins Creed Mirage.

Diferență semnificativă la cameră avem pe Pro Max – care vine cu un obiectiv 5X, în loc de 3X. 15 Pro Max are și un preț de pornire mai mare, dar vine cu 256 giga stocare, in loc de 128 – practic, are același preț.

Mai sunt câteva trucuri folosite pentru îmbunătățirea fotografiilor, cum ar fi combinarea pixelilor la senzor mare, practic, din 48 de megapixeli se pot face 24 – pentru imagini mult mai clare.

Tot pe PRO găsim de acum și un Action Button – care înlocuiește comutatorul pentru modul silențios. Așa cum îi spune și numele, Action Button poate fi programat să facă diverse lucruri – deschis camera, aprins lanterna, trecut pe vibrații sau pe un mod do not disturb.

Pentru cei care au chiar și iPhone 13 Pro nu cred că mutarea pe un iphone 15 Pro reprezintă un salt uriaș. Și cred că și Apple știe acest lucru. iPhone 15 este însă un telefon foarte interesant și la un preț relativ ok, mai ales datorită perioadei lungi de utilizare.

Are însă un mare minus pentru ecranul care este capabil de o rată de refresh de doar 60 de hz. O decizie de business luată nu pentru a ține telefonul la un preț competitiv, ci pentru a-i face pe utilizatori să se uite la modelul mai scump. E păcat, pentru că utilizatorii pierd o experiență bună de utilizare.

Samsung Galaxy S23 pare un răspuns mai bun în acest zonă de preț – camere bune, procesor puternic și eficient. Ca să nu mai vorbim de oferta tot mai mare de telefoane flip, care vine tot în această zonă de preț – Oppo Flip N, Samsung Galaxy Flip 5 sau Motorola RAZR.

Iar acel USB-C vine cu viteze USB 2 pe iPhone 15 și viteze mai mari pe PRO. Puțini sunt cei care vor transfera fișiere prin cablu – datorită cloud sau Airdrop.

Hai să vorbim și despre ceasuri, care vin cu câteva actualizări ce nu țin neapărat de design. Noul Seria 9 este vine cu un procesor nou, cu 60% mai mulți tranzistori, probabil au aruncat acest procent că e mai mare, dar Seria 8 este deja suficient de rapid.

Ecranul, mult mai luminos, iar în modul Always On Display poate să devină foarte întunecat și suport pentru double tap, practic confirmarea unor acțiuni prin dubla atingere a degetului arătător ori mijlociu de cel mare. Funcția putea fi activată deja din meniul de accesibilitate.

Apple Watch Ultra 2 vine cu un ecran mai luminos, 3000 nit – funcția double tap amintită mai devreme.

95 % din carcasă este făcută din titan reciclat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-09-2023 11:02