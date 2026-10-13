Potrivit unui comunicat postat pe aplicaţia Telegram de serviciul de presă al tribunalelor din regiunea Amur, un magistrat din districtul judiciar Magdaganinski a amendat-o pe femeie pentru că a postat pe reţelele de socializare fotografia cu ursul generată de o reţea neuronală artificială, informează Agerpres, care citează EFE.

Imaginea publicată i-a speriat pe vecinii femeii, care au chemat în ajutor poliţia locală.

Dosarul judiciar indică faptul că în septembrie, femeia, care locuieşte în micul oraş Magdagaşi, a vrut să-i facă o farsă prietenei sale şi, folosind reţeaua neuronală ChatGPT, a generat o fotografie cu un urs care rătăcea pe o stradă din oraş şi i-a trimis-o prietenei sale.

Însă farsa a fost luată drept bună de alţii, iar imaginea a devenit virală, ceea ce a dus la numeroase apeluri de ajutor către poliţie.

O localnică a comentat că, după ce a văzut fotografia toată ziua, nu a îndrăznit să mai iasă din casă pentru a merge la cumpărături.

Informaţia a ajuns la autorităţile locale, care, la rândul lor, au chemat vânători şi specialişti pentru a găsi animalul.

După incident, femeia a sunat la poliţie şi a recunoscut că fotografia fusese generată de inteligenţa artificială. În timpul procesului, rusoaica şi-a recunoscut responsabilitatea şi şi-a exprimat remuşcările, explicând că intenţionase doar să facă o glumă.

Instanţa a considerat că mărturisirea şi remuşcările sale constituie factori atenuanţi, reducând semnificativ amenda, care este stabilită prin lege la 30.000 de ruble (358 de dolari), şi nu i-a confiscat telefonul mobil cu ajutorul căruia a fost generată fotografia.

Acest incident a căpătat o importanţă deosebită ca urmare a numărului mare de întâlniri dintre urşi şi oameni în ultimul sezon, care s-au soldat cu moartea a cel puţin 26 de persoane din martie şi până în prezent. Regiunile Krasnoiarsk şi Irkuţk au fost cele mai afectate, cu şapte victime fiecare.

Drept urmare, autorităţile ruse au lansat o vânătoare de urşi la începutul acestei luni, în timpul căreia 982 de animale au fost ucise numai în Krasnoiarsk.