4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

Milo Simulov a fost invitat în studioul emisiunii iLikeIT, ca să ne vorbească despre tehnologia care s-a folosit în filmul ”Cursa”.

Regizorul Milo Simulov a lucrat la unul dintre cele mai ambițioase proiecte cinematografice din România, în care au fost folosite mașini și tehnologie.

Am stat de vorbă cu el despre 4DX, urmăriri speciale și gadgeturi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













