Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

Astfel, pentru orizontul de 6 luni, euro ar putea trece de 5,14 lei, în timp ce finalul anului viitor ne-ar putea aduce un euro 5,2 lei.

Andreea Nica, vicepreședinte CFA România a explicat motivele în cadrul emisiunii iBani, moderată de Ștefana Todică.

Andreea Nica: “Ne amintim, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, a sărit de 5,1 deodata, a fost o depreciere accelerată, rapidă, pe fondul unei temeri privind rezultatul alegerilor. Și din acel moment am rămas în zona aceasta 5,09 -5,09. A rămas destul de stabil după mai, dar un euro cu 2% mai scump decât în 2024 și decât la începutul anului. Ce înseamnă pentru noi asta este o un mod de a vedea foarte clar stresul pe care îl vedem în prețuri, pentru că România are o situație în care importurile depășesc exporturile, avem la septembrie o balanță negativă a contului curent de 22 de miliarde de euro.”

Iar în următoarele luni, leul s-ar putea deprecia și mai mult.

Andreea Nica: “Tocmai de asta noi vedem din acest joc al cererii și ofertei pentru valută un potențial de depreciere. (…) BNR are o politică de regim controlat, preferă să aibă un curs liber, preferă cursul să rezulte din economie. Să avem o economie puternică, unde exporturile sunt importante, dar asta depinde de mulți factori. Depinde de competitivitatea produselor românești la export, de veniturile pe care le încasăm noi din străinătate. BNR, până la urmă, poate să facă până la un punct acest echilibru al cursului. Foarte mult trebuie să se întâmple din economie, trebuie să se întâmple organic. “

Cum ne afectează o depreciere a leului

“Se va traduce în ceea ce înseamnă prețuri mai crescute, prețuri care sunt crescute și din multe alte motive. Așa că acesta ar fi fost bine să nu fie unul dintre ele, deprecierea cursului. Am avut foarte multe presiuni anul acesta de la taxele care au crescut. Au fost iarăși presiuni salariale, pentru că am avut alinierea la salariul minim european”, a mai spus Andreea Nica.

Mai multe explicații despre ce ne-ar putea aduce anul 2026 din punct de vedere economic puteți vedea în acest episod iBani.

