Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Tarifele de referință publicate recent de ASF arată că prețurile pentru polițele RCA sunt mai mari în București și Ilfov, față de restul țării.

Principalele motive sunt numărul mai mare de accidente în zona Capitalei, dar și costurile mai ridicate pentru reparațiile mașinilor avariate.

Cum analizăm tarifele de referință, pentru a ne asigura că prețul poliței este unul corect, a explicat, la emisiunea iBani, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Sorin Mititelu: “Este important de precizat întâi de toate ce nu este tariful de referință. Nu este un preț stabilit prin lege pentru asigurarea de răspundere civilă auto. Nu este un preț care este cu caracter obligatoriu de aplicat de către asiguratori.

Este, în fapt, o valoare calculate în baza unor analize și care este folosită în primul rând, așa după cum îi spune și numele, drept referință pentru a oferi o soluție de protecție pentru ceea ce se numește asigurat cu risc ridicat.”

În cazul asiguraților cu risc ridicat, dacă tariful pe care vi-l oferă firmele de asigurare este mai mare decât tariful de referință pentru categoria respectivă, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a cere un preț mai mic.

Sorin Mititelu: “Este necesar să ai un mecanism de protecție a consumatorului, deci a asiguratului, pentru aceste situații în care mecanismul pieței nu funcționează corespunzător. Astfel, a fost introdus mecanismul asiguratului cu risc ridicat.

În condițiile în care un asigurat încearcă să cumpere o asigurare RCA și primește, evident, mai multe oferte, iar cel puțin trei dintre ele sunt peste un nivel de referință considerat normal - pentru asta avem tariful de referință -, are posibilitatea de a apela Biroul Asiguratorilor Auto din România (BAAR), care are obligația de a-i transmite o companie care va prelua acel asigurat la un tarif recomandat, care este calculat de principiu plecând tot de la tariful de referință.”

Recomandarea este ca atunci când comparați ofertele primite cu tariful de referință, să vă asigurați că ați analizat ofertele de la toate cele zece companii, câte există pe piața RCA din România, a explicat Sorin Mititelu.

“Este foarte posibil ca poate sunt doi sau trei sau cinci care au oferte peste tariful de referință, și practic ai putea fi eligibil pentru acel mecanism al asiguratului cu risc ridicat, dar în fapt, să fie alți doi- trei la care oferta lor să fie chiar sub tariful de referință sau sub tariful recomandat. Deci, practic să ne asigurăm că într-adevăr în piață nu sunt prețuri mai mici, să le vedem pe toate”

