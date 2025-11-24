Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

iBani
24-11-2025 | 12:12
×
Codul embed a fost copiat

Tarifele de referință publicate recent de ASF arată că prețurile pentru polițele RCA sunt mai mari în București și Ilfov, față de restul țării.

autor
Stirileprotv

Principalele motive sunt numărul mai mare de accidente în zona Capitalei, dar și costurile mai ridicate pentru reparațiile mașinilor avariate.

Cum analizăm tarifele de referință, pentru a ne asigura că prețul poliței este unul corect, a explicat, la emisiunea iBani, Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Sorin Mititelu: “Este important de precizat întâi de toate ce nu este tariful de referință. Nu este un preț stabilit prin lege pentru asigurarea de răspundere civilă auto. Nu este un preț care este cu caracter obligatoriu de aplicat de către asiguratori.

Este, în fapt, o valoare calculate în baza unor analize și care este folosită în primul rând, așa după cum îi spune și numele, drept referință pentru a oferi o soluție de protecție pentru ceea ce se numește asigurat cu risc ridicat.”

Citește și
Ce trebuie să se întâmple pentru ca prețurile RCA să scadă. Cauza care „umflă” costurile polițelor pentru șoferi
Ce trebuie să se întâmple pentru ca prețurile RCA să scadă. Cauza care „umflă” costurile polițelor pentru șoferi

În cazul asiguraților cu risc ridicat, dacă tariful pe care vi-l oferă firmele de asigurare este mai mare decât tariful de referință pentru categoria respectivă, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a cere un preț mai mic.

Sorin Mititelu: “Este necesar să ai un mecanism de protecție a consumatorului, deci a asiguratului, pentru aceste situații în care mecanismul pieței nu funcționează corespunzător. Astfel, a fost introdus mecanismul asiguratului cu risc ridicat.

În condițiile în care un asigurat încearcă să cumpere o asigurare RCA și primește, evident, mai multe oferte, iar cel puțin trei dintre ele sunt peste un nivel de referință considerat normal - pentru asta avem tariful de referință -, are posibilitatea de a apela Biroul Asiguratorilor Auto din România (BAAR), care are obligația de a-i transmite o companie care va prelua acel asigurat la un tarif recomandat, care este calculat de principiu plecând tot de la tariful de referință.”

Recomandarea este ca atunci când comparați ofertele primite cu tariful de referință, să vă asigurați că ați analizat ofertele de la toate cele zece companii, câte există pe piața RCA din România, a explicat Sorin Mititelu.

“Este foarte posibil ca poate sunt doi sau trei sau cinci care au oferte peste tariful de referință, și practic ai putea fi eligibil pentru acel mecanism al asiguratului cu risc ridicat, dar în fapt, să fie alți doi- trei la care oferta lor să fie chiar sub tariful de referință sau sub tariful recomandat. Deci, practic să ne asigurăm că într-adevăr în piață nu sunt prețuri mai mici, să le vedem pe toate”

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 24-11-2025 11:40

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Nicușor Dan a promulgat legea RCA. Poliță obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice
Stiri actuale
Nicușor Dan a promulgat legea RCA. Poliță obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice

Nicușor Dan a promulgat noua lege RCA, care va face obligatorie polița și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, asigurarea RCA va putea fi suspendată pe perioada în care mașina nu este utilizată.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație
Stiri actuale
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație

128 de consumatori din Sectorul 5 din București au rămas fără gaze după un incident la instalaţia care alimentează imobilul, anunţă Distrigaz Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Noiembrie 2025

03:24:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28