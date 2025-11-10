(P) Mihai Marcu, CEO MedLife, la iBani: medicina viitorului și ce ne spune genetica despre sănătatea noastră

iBani
10-11-2025 | 14:35
×
Codul embed a fost copiat

"Sanatatea este cea mai importantă", spunem multi, dar de multe ori amânăm analizele și ajungem la medic abia atunci când boala se manifestă.

autor
Stirileprotv

Totuși, dacă reușim să prevenim, putem avea parte nu doar de o calitate mai bună a vieții, ci și de costuri mult mai mici pentru eventuale tratamente.

Evoluția tehnologică a făcut posibilă testarea genetică, de acum și în România. În acest fel putem descoperi din timp predispozițiile cu care ne naștem.

Ce înseamnă acest nou tip de medicină personalizată, care se adresează fiecărei persoane în parte, a explicat Mihai Marcu, CEO MedLife, invitat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Mihai Marcu, CEO MedLife: "Cred că ne dorim cu toții să ajungem la o vârstă înaintată și cred că generațiile care urmează, copiii mei, de exemplu, mi-aș dori să se gândească că pot trăi 80-90 de ani, poate chiar să viseze deja și la 100 de ani, iar asta cred eu că în anii ce urmează se va putea întâmpla. Dar poate mai important decât asta, să poți ca în ultima zi de viață să fi mers pe jos în parc și să fi citit o carte. Asta înseamnă calitatea vieții cu adevărat."

Prin programul Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, pentru început 4.000 de persoane înscrise voluntar vor putea accesa testarea genetică, gratuit. Acest proiect își propune să contribuie la realizarea primei hărți genetice a României și ulterior la elaborarea de politici publice.

Citește și
ibani
Facturile depășesc în timp de 3-4 ori valoarea unei case. Investiția de 30 de lei care ajută să economisești energie

"Testarea gentică ajută la a descoperi predispozițiile cu care te naști. Deci, la momentul în care te nași tu poți să ai un risc de un cancer de o anumit fel, poți să ai un risc de accident cardiovascular, poți să ai un risc de boli metabolice. O parte sunt moștenite de la părinți sau bunici, dar unii vor descoperi afecțiuni care nu sunt ereditare, predispozițiile personale."

Specialiștii se așteaptă ca o mică parte din totalul pacienților înscriși să descopere riscuri serioase, de care nu știau, dar pentru care pot lua măsuri din timp, a mai spus Mihai Marcu, CEO MedLife:

"Credem că între 3 și 5% dintre persoanele din acest studiu vor avea vești mai puțin plăcute, dar din fericire, le vor avea poate în timp util. (...)

E nevoie de educație, pentru a le explica ce înseamnă, pentru că mulți dintre ei vor găsi riscuri mari de îmbolnăvire și toți vor discuta cu un medic genetician. Este obligatoriu, pentru că medicii vor mitiga, vor stabili cu adevărat riscurile. Pacienții trebuie să trateze cu calm și să vadă, cu grijă, care sunt riscurile, să discute cu medicul genetician și abia apoi să ia o decizie de tratament sau de screening."

Pe de altă parte, testarea genetică poate oferi și informații legate de stilul de viață și de ce are nevoie corpul fiecărei persoane testate, pentru o stare de bine.

Cum ar putea fi extins programul la nivelul propulației generale și care ar putea fi costurile puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.

Articol susținut de Medlife

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 10-11-2025 14:35

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Facturile depășesc în timp de 3-4 ori valoarea unei case. Investiția de 30 de lei care ajută să economisești energie
iBani
Facturile depășesc în timp de 3-4 ori valoarea unei case. Investiția de 30 de lei care ajută să economisești energie

Odată cu venirea sezonului rece, consumul de gaz și electricitate crește, iar facturile sunt tot mai mari. Cele de curent s-au dublat deja pentru mulți consumatori, după ce au fost eliminate plafoanele în vară.

 

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro
iBani
Un apartament din București care costa 100.000 de euro în urmă cu 2 ani se vinde acum cu 134.000 de euro

Un apartament din București, care era 100.000 de euro în urmă cu doi ani, costă acum 134.000 de euro. Prețurile au urcat în medie cu 34% în Capitală în 48 de luni.

Recomandări
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun
Stiri Sociale
Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun

Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Noiembrie 2025

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28