(P) Mihai Marcu, CEO MedLife, la iBani: medicina viitorului și ce ne spune genetica despre sănătatea noastră

Totuși, dacă reușim să prevenim, putem avea parte nu doar de o calitate mai bună a vieții, ci și de costuri mult mai mici pentru eventuale tratamente.

Evoluția tehnologică a făcut posibilă testarea genetică, de acum și în România. În acest fel putem descoperi din timp predispozițiile cu care ne naștem.

Ce înseamnă acest nou tip de medicină personalizată, care se adresează fiecărei persoane în parte, a explicat Mihai Marcu, CEO MedLife, invitat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Mihai Marcu, CEO MedLife: "Cred că ne dorim cu toții să ajungem la o vârstă înaintată și cred că generațiile care urmează, copiii mei, de exemplu, mi-aș dori să se gândească că pot trăi 80-90 de ani, poate chiar să viseze deja și la 100 de ani, iar asta cred eu că în anii ce urmează se va putea întâmpla. Dar poate mai important decât asta, să poți ca în ultima zi de viață să fi mers pe jos în parc și să fi citit o carte. Asta înseamnă calitatea vieții cu adevărat."

Prin programul Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune, pentru început 4.000 de persoane înscrise voluntar vor putea accesa testarea genetică, gratuit. Acest proiect își propune să contribuie la realizarea primei hărți genetice a României și ulterior la elaborarea de politici publice.

"Testarea gentică ajută la a descoperi predispozițiile cu care te naști. Deci, la momentul în care te nași tu poți să ai un risc de un cancer de o anumit fel, poți să ai un risc de accident cardiovascular, poți să ai un risc de boli metabolice. O parte sunt moștenite de la părinți sau bunici, dar unii vor descoperi afecțiuni care nu sunt ereditare, predispozițiile personale."

Specialiștii se așteaptă ca o mică parte din totalul pacienților înscriși să descopere riscuri serioase, de care nu știau, dar pentru care pot lua măsuri din timp, a mai spus Mihai Marcu, CEO MedLife:

"Credem că între 3 și 5% dintre persoanele din acest studiu vor avea vești mai puțin plăcute, dar din fericire, le vor avea poate în timp util. (...)

E nevoie de educație, pentru a le explica ce înseamnă, pentru că mulți dintre ei vor găsi riscuri mari de îmbolnăvire și toți vor discuta cu un medic genetician. Este obligatoriu, pentru că medicii vor mitiga, vor stabili cu adevărat riscurile. Pacienții trebuie să trateze cu calm și să vadă, cu grijă, care sunt riscurile, să discute cu medicul genetician și abia apoi să ia o decizie de tratament sau de screening."

Pe de altă parte, testarea genetică poate oferi și informații legate de stilul de viață și de ce are nevoie corpul fiecărei persoane testate, pentru o stare de bine.

Cum ar putea fi extins programul la nivelul propulației generale și care ar putea fi costurile puteți vedea în cadrul emisiunii iBani.

