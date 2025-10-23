(P) Educație financiară la școală. Peste 14.000 de profesori au accesat platforma gratuită Life Lab

iBani
23-10-2025
Care e diferența între nevoi și dorințe, cum să îți faci un buget personal ori cum să economisești se poate învăța la școală, la orice materie.

LifeLab, proiect inițiat de BCR, ajută profesorii cu resurse și materiale pentru a introduce la clasă noțiuni de educație financiară, chiar și în cadrul unor materii care la prima vedere nu au legatură directă.

Totuși, orice lecție poate fi și despre bani, au spus Claudia Oprescu, coordonator Life Lab și Daniel Burlacu, Profesor si Director Liceul Tehnologic “Profesor Ilie Gavrila”, Cioranii de Jos, judetul Prahova, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Proiectul national Life Lab, inițiat de BCR, a ajuns deja la 21.000 de elevi, care au participat la activități bazate pe fișe create cu ajutorul specialiștilor în educație financiară

Claudia Oprescu: “De un an de zile avem și o platformă educațională unde, practic, cadrele didactice pot intra, își pot descărca resursele în mod gratuit și le pot folosi la clasă. (…) Pentru a încuraja cumva părinții să se implice și ei acasă, am creat joculețe, de la educație timpurie până în clasa a 8-a și, bineînțeles, niște teme de dezbatere pentru liceeni și adolescenți.”

Fișele pot fi descărcate gratuit accesând lifelab.ro

Claudia Oprescu: “De exemplu, dacă vrei să predai la limba și literatura română schița “Vizită”, noi am introdus cum putem să calculăm bugetul atunci când mergem la o aniversare. Sau la educație muzicală, cum îți influențează procesul artistic banii pe care îi ai. Și atunci copiii abordează aceste subiecte împreună cu profesorii, în funcție de materia pe care o predau. Poți să-ți mai dau un exemplu, de la educație tehnologică. Au învățat cum să facă design-ul unei camere, cum își calculează bugetul în momentul în care vor să facă design-ul camerei, să mobileze, cât costă dacă vrem să schimbăm vopseaua de pe pereți și așa mai departe."

Peste 14.000 de profesori au accesat platforma

Daniel Burlacu: “În primul rând, se dezvoltă personal dumnealor prin dobândirea mai multor competențe de educație financiară. În al doilea rând, stabilesc o comunicare mult mai bună cu elevii la clasă, prezentându-le conținutul, dintr-o altă perspectivă.”

Educația financiară predată în acest fel poate fi o bună modalitate de a introduce aceste noțiuni, la școală, fără să fie nevoie de o materie în plus, spune profesorul Daniel Burlacu:

“Cred că este foarte ok această abordare, în care implementăm ca secvență de lecție la fiecare disciplină, pentru că astfel ei își dau seama că nu vorbim doar la o disciplină despre bani. Și este captivant pentru ei. Își dau seama că au învățat Moara cu noroc, operă clasică, ca o lecție de educație financiară. Au învățat la fizică să aleagă electrocasnice eficient și atunci cred că le prinde foarte bine din punctul acesta de vedere.”

Articol susținut de BCR. Mai multe detalii despre LifeLab găsiți AICI.

