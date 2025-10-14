(P) Ce înseamnă plecarea din casa părintească. Cea mai mare provocare este gestionarea banilor, arată un studiu BCR

Pentru mulți tineri, unul dintre cele mai grele momente din viață este plecarea de acasă. În general, asta se întâmplă odată cu facultatea.

Și nu e un pas simplu. Înseamnă chirie, facturi, un buget lunar de gestionat, dar și anxietatea primei responsabilități reale.

Au vorbit despre acest pas Paul Kasprovschi, sociolog, și Ana Maria Ghican, voce a generației Z și membru a comunității ZBOR, în cadrul emisiunii iBani, moderată de Ștefana Todică.

Independența nu înseamnă doar un acoperiș deasupra capului, ci echilibru financiar și emoțional. Totuși, aproape jumătate dintre tineri spun că nu s-au simțit pregătiți pentru mutare, arată un studiu recent BCR & Cult Research.

Paul Kasprovschi: “Plecarea de acasă este un fenomen care ține de încredere. Cam două treimi dintre tinerii generației Z din România au încredere în ei. De partea cealaltă, plecarea de acasă presupune zborul, presupune un nivel de pregătire și un nivel de resurse pe care încă tinerii nu îl au. Și cumva ei sunt conștienți de asta, pentru că sunt o generație foarte realistă. Nu se grăbesc, ceea ce este foarte bine.”

Pe de altă parte, studiul arată că 46% consideră că cea mai mare provocare, atunci când pleacă de acasă, este administrarea banilor.

"Ei sunt o generație obișnuită să aibă resurse. În același timp, ei, în momentul în care și-au evaluat nivelul de nevoie, de necesitate, în raport cu educația financiară și în raport cu un buget pe care trebuie să învețe să-l facă, mai mult de jumătate au zis că vor educație financiară pornind din școală. Ei își dau seama de provocările pe care le presupune viața pe cont propriu."

Ana Maria Ghican: “Liberatea este foarte dorită, dar vine la pachet cu foarte multe responsabilități și trebuie să ia niște decizii mai mici sau mai mari, legate de viața lor de zi cu zi, gestionarea banilor, gestionarea relațiilor din jurul lor. Chestia asta poate să pună foarte multă presiune pe ei, pentru că s-ar putea să nu se descurce. Cel puțin de asta le este teamă.”

Și totuși, acest pas reprezintă și maturizarea, spun 14% dintre respondenții studiului

Ana Maria Ghican: “Cu siguranță nu e un buton pe care îl apeși atunci când pleci de acasă, cred că este un cumul de experiențe care te fac să te simți din ce în ce mai adult. Poate prima interacțiune cu colegii de la liceu, de la facultate, de la job, poate prima iubire, poate primele decizii serioase pe care le iei pentru prima dată singur. Cu siguranță toate aceste experiențe pe parcurs te maturizează.”

Momentul poate fi dificil și pentru părinți, însă.

Paul: “Trebuie să ne pregătim și trebuie să ne maturizăm noi, ca părinți. În primul rând trebuie să ne uităm puțin, să învățăm, că principalul nostru centru de resurse este relația. (…) Dacă vom construi o relație bazată pe încredere și vom ști să ascultăm, toate celelalte vor veni după aceea și educația financiară și o maturizare.”

