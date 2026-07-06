Poate suna surprinzător, dar de multe ori nu deciziile mari pot fi duce la greșeli costisitoare, cum ar fi alegerea unei cazări, ci chiar cheltuielile mici. Sunt sume mici care se duc pe nevăzute, se adună... abia la finalul vacanței vedem că am cheltuit mai mult decât ne-am așteptat.

De exemplu, cu ce plătim. Dacă alegem să plătim cu cardul în străinătate, vom fi întrebați în ce monedă. Să spunem că suntem în Spania, avem o masă la restaurant cu familia, nota de plată este de 100 de euro. Plătim cu cardul, iar pe POS apare RON sau EUR. Ce alegem?

Poate prima tendință este să alegem lei, ne gândim că avem card în lei și atunci plătim în lei, dar această decizie de moment poate fi costisitoare.

Dacă alegem plata în lei, stabilește cursul de schimb compania care are terminalul comerciantului, și asta este de regulă mai puțin avantajos.

Mai bine este să alegem euro. În acest fel, banca noastra face conversia din euro în lei, și acest curs este de cele mai multe ori și cel mai bun pentru noi, apropiat de cel BNR.

Poate insemna și o diferență de 10-15 lei în plus, poate chiar mai mult, la 100 de euro, și dacă astfel de plăți se repetă, se adună o sumă destul de mare, pe care poate am fi vrut să o cheltuim altfel în vacanță, nu pe comisioane.

În concluzie, când apare pe POS lei sau euro, ori moneda locală din țara pe care o vizităm, mai avantajos este să alegem euro dacă suntem într-o țară cu moneda europeană... sau moneda locală.

Dacă preferăm banii cash, ar fi bine să schimbăm de acasă, avem mai multe optiuni, poate și timp să alegem. În străinătate, de multe ori cursul nu este deloc avantajos, mai ales în aeroporturi. Ar fi bine să evităm astfel de locuri.

De exemplu, iată un curs valutar în aeroportul din Paris, în urmă cu puțin timp. Cineva care voia sa schimbe în euro aici trebuia să plătească peste 8 lei, în loc de aproximativ 5,3 lei cât este la cele mai multe case de schimb valutar din România.

Alegeți o bancă, nu un ATM pentru schimburi valutare

Dacă scoateți bani cash în străinătate, alegeți o bancă, nu un ATM independent din zone turistice, care poate avea comisioane foarte mari.

Ne mai putem uita și la asigurarea de călătorie. O astfel de poliță costă câteva zeci de lei, dacă alegem o variantă mai simplă, pentru o săptămână de vacanță. Dar înainte să o achitați, verificați și beneficiile cardului bancar pe care îl aveți. În unele cazuri asigurarea este inclusă, în anumite condiții, deci puteți să o folosiți fără să trebuiască să mai plătiți nimic.

Mai există o opțiune gratuită pentru cei care călătoresc într-o țară din Uniune - Cardul European de Sănătate - se elibereaza de Casa de Asigurări de Sănătate. Cu acesta, puteți beneficia de tratament, dacă e nevoie, în sistemul public din țara în care vă aflați, în aceleași condiții ca locuitorii de acolo.

Dar, foarte important, nu acoperă alte situații, dacă vă pierdeți bagajul sau este anulat zborul. Dar în cazul unei probleme medicale poate fi foarte util, nu costă nimic, și în cazul în care avem nevoie de îngrijiri medicale fără o astfel de protecție, cardul european pentru sănătate sau o asigurare, putem ajunge să plătim foarte mult în străinătate.

Sunt doar câteva dintre alegerile care ne pot ajuta să cheltuim mai puțin. Dar întotdeauna o bună planificare de acasă a bugetului ne poate duce la cheltuieli mai mici.