Dacă încă nu ți-ai planificat vacanța de vară în străinătate, expertul recomandă ceea ce el numește „cea mai bună vacanță ascunsă la plajă” din Europa, susținând că aceasta costă doar o fracțiune din prețul unei vacanțe în cele mai căutate destinații de pe continent, potrivit Express.

Rob Brooks, care lucrează pentru o agenție de turism, a apelat la TikTok pentru a le oferi sfaturi celor care își doresc toate avantajele Barcelonei, dar fără costurile ridicate.

„Tocmai am găsit Barcelona Europei de Est și cu siguranță nu ați auzit niciodată de ea”, a spus el într-un videoclip.

El a oferit câteva indicii: destinația costă la jumătate față de Barcelona, este excelentă pentru familii și poate oferi chiar și o experiență de lux, dacă vacanța este rezervată inteligent.

Pentru cei curioși, expertul a precizat că nu este vorba despre o destinație din Spania, Portugalia, Turcia, Italia sau Franța.

Destinația a înregistrat o explozie a căutărilor pentru vacanțe

„O destinație a ajuns brusc în atenția mea după o creștere spectaculoasă a căutărilor pentru vacanțe. Așa că am făcut cercetări, am analizat cifrele și datele, iar acum sunt convins că acesta ar putea deveni unul dintre cele mai populare locuri din Europa în următorii ani”, a spus el.

Rob a mărturisit că, inițial, considera locul unul neobișnuit pentru o vacanță la mare, însă și-a schimbat complet părerea după ce a văzut fotografiile.

„Are o plajă uriașă, cu nisip auriu, numeroase baruri și restaurante pe malul mării, străzi colorate, arhitectură frumoasă și multe hoteluri de lux, dar și un debarcader imens care se întinde până în mare”, a explicat el.

Orașul polonez care atrage tot mai mulți turiști

Expertul a adăugat că înțelege de ce sunt făcute comparații cu Barcelona, însă această destinație este „nici pe departe la fel de aglomerată sau de scumpă”, iar puțini oameni vorbesc despre ea.

„Sună ca și cum ar fi mult mai departe decât este în realitate, dar ceea ce mi-a atras cu adevărat atenția este varietatea pe care o oferă. Poți petrece dimineața pe plajă, poți explora străzile vechi și frumoase după-amiaza și poți mânca excelent fără să cheltuiești o avere. Pentru că banii valorează mult mai mult aici, totul pare mai luxos decât ar trebui”, a spus el.

Sopot, stațiunea de pe litoralul Mării Baltice care cucerește vizitatorii

„Temperaturile de vară ajung până la 26 de grade. Chiar nu cred că acest loc va mai rămâne un secret pentru mult timp. Cu cât am aflat mai multe despre el, cu atât mi-am dat seama că această destinație va deveni din ce în ce mai populară în următorii ani”, a declarat expertul.

Site-ul de turism al orașului Sopot descrie stațiunea astfel: „Sopot este unul dintre cele mai fermecătoare locuri din Polonia și una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Baltică. Aici veți găsi multă verdeață, plaje frumoase cu nisip, sunetul liniștitor al valurilor, o istorie bogată, arhitectură de stațiune și hoteluri și restaurante de primă clasă”.

Mai mulți turiști care au vizitat orașul au lăudat destinația

„Este un loc frumos. Am fost acolo în mai. Gdansk este foarte aproape și merită, de asemenea, vizitat”, a scris unul dintre ei.

„Sopot este un oraș superb, la fel și Gdynia, aflat în apropiere. Ambele sunt la mică distanță de Gdansk, care este și el minunat. Mediul este foarte curat, iar prețurile pentru mâncare și băuturi sunt moderate”, a comentat un alt turist.

Un al treilea a adăugat: „Sopot este uimitor. Ne-am distrat de minune la începutul acestui an. Am stat în Gdansk, aflat la aproximativ 15 minute cu trenul. Nu pot decât să recomand ambele locuri”.