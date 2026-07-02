De ce tot mai mulți români aleg Egiptul pentru vacanță. Ghid pentru a vizita locuri spectaculoase

Egiptul a fost întotdeauna o destinație de vis pentru cei care caută vacanțe accesibile în resorturi de lux. Milioane de turiști aleg această țară nu doar pentru asta, ci și pentru patrimoniul său impresionant.

Datorită istoriei sale milenare și obiectivelor turistice spectaculoase, este considerat una dintre cele mai importante destinații de vacanță din lume și unul dintre liderii industriei turistice. Locurile din Egipt pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață Marile Piramide din Giza și Marele Sfinx Nicio vizită în Egipt nu este completă fără o oprire la Piramidele din Giza, singura dintre cele șapte minuni ale lumii antice care s-a păstrat până în prezent. Construite în urmă cu peste 4.500 de ani, piramidele impresionează prin dimensiunile și istoria lor. Într-o singură zi poți vizita complexul piramidelor, te poți plimba cu cămila prin deșert și poți admira de aproape Marele Sfinx. Plimbările cu cămila sunt disponibile chiar la intrarea în complex. Există numeroși proprietari de cămile care oferă astfel de experiențe, iar prețul poate fi negociat înainte de plecare. Citește și Cele mai frecvente 10 capcane pentru turiști în Grecia. La ce escrocherii să fii atent

Muzeul Egiptean și Marele Muzeu Egiptean (GEM) Muzeul Egiptean din Piața Tahrir, Cairo, este una dintre cele mai importante atracții culturale ale țării. Aici sunt expuse mumii, statui și mii de artefacte care ilustrează istoria Egiptului Antic. În apropierea Piramidelor din Giza se află Marele Muzeu Egiptean (Grand Egyptian Museum – GEM), unul dintre cele mai noi și mai mari muzee dedicate civilizației egiptene. Acesta găzduiește peste 100.000 de artefacte, inclusiv colecția completă a faraonului Tutankhamon, multe dintre exponate fiind prezentate publicului pentru prima dată. Dincolo de muzee, Cairo oferă și cartierele islamic și copt, unde pot fi vizitate moschei, biserici și piețe tradiționale. Bazarul Khan El Khalili este unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru cumpărături, fiind renumit pentru suveniruri, mirodenii și bijuterii lucrate manual.

Luxor Luxor este considerat cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Orașul adăpostește unele dintre cele mai impresionante temple și monumente ale Egiptului Antic. Templul Karnak este celebru pentru coloanele sale uriașe și pentru Aleea Sfinxilor, iar în apropiere se află și Templul Luxor, un alt monument important al civilizației faraonice. Pe malul vestic al Nilului se află Valea Regilor, locul unde a fost descoperit mormântul lui Tutankhamon, alături de alte zeci de morminte săpate în stâncă. Acestea impresionează prin picturile colorate și decorațiunile bine conservate. Tot pe malul vestic se află Valea Reginelor, unde sunt înmormântate regine, prinți, prințese și alți membri importanți ai societății egiptene antice. O experiență populară în Luxor este zborul cu balonul cu aer cald la răsărit, care oferă o perspectivă spectaculoasă asupra văilor și monumentelor istorice.

Aswan Situat în sudul Egiptului, Aswan este cunoscut pentru Barajul Aswan, construit în anii 1960 pentru controlul revărsărilor Nilului și pentru producerea de energie. Regiunea găzduiește mai multe situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO, printre care și Templul Philae, dedicat zeiței Isis. Din Aswan pornesc excursiile către templele de la Abu Simbel, construite de Ramses al II-lea. Cele patru statui monumentale și reliefurile complexe reprezintă unele dintre cele mai impresionante realizări ale arhitecturii egiptene. Întregul complex a fost mutat pe un teren mai înalt pentru a fi salvat de inundațiile provocate de construirea barajului de pe Nil. Aswan este apreciat și pentru cultura nubiană, satele colorate și plimbările cu feluca, ambarcațiunea tradițională cu pânze folosită pe Nil.

Fluviul Nil O croazieră pe Nil este una dintre cele mai populare modalități de a descoperi principalele atracții istorice ale Egiptului într-un mod confortabil, conform inthelooptravel. Majoritatea croazierelor includ cazare, preparate din bucătăria locală, excursii organizate și ghizi specializați în istoria Egiptului Antic. Itinerariile leagă orașe precum Luxor și Aswan, oferind acces la cele mai importante temple și situri arheologice de pe malurile fluviului. Pentru mulți turiști, o croazieră pe Nil reprezintă una dintre cele mai complete modalități de a explora patrimoniul istoric și cultural al Egiptului într-o singură călătorie.

Cele mai fotografiate atracții Piramidele din Giza Piramidele din Giza reprezintă una dintre cele mai importante moșteniri ale unei civilizații care a dăinuit timp de peste 7.000 de ani. Sunt considerate una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice și simbolizează rezistența, măreția și continuitatea civilizației egiptene. Recunoscute la nivel mondial, piramidele atrag anual milioane de turiști datorită dimensiunilor impresionante, istoriei și tehnicilor de construcție care continuă să fascineze specialiștii și vizitatorii deopotrivă.

Mănăstirea Sfânta Ecaterina Situată la poalele Muntelui Sinai, în apropierea Muntelui lui Moise și a Muntelui Ecaterina, Mănăstirea Sfânta Ecaterina este una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine din lume. Lăcașul are o importanță religioasă deosebită pentru mai multe confesiuni. Pentru musulmani, zona este asociată cu locul în care profetul Moise a primit revelația divină, iar pentru creștini reprezintă un important loc de pelerinaj, unde se află o biserică veche, păstrată și venerată de secole.

Valea Regilor Cunoscută și sub numele de „Porțile Regilor”, Valea Regilor este unul dintre cele mai importante situri arheologice ale Egiptului Antic, adăpostind numeroase morminte ale faraonilor. Vizitatorii pot explora morminte decorate cu picturi și hieroglife bine conservate și pot afla detalii despre viața și ritualurile funerare ale conducătorilor Egiptului Antic. Printre cele mai cunoscute se numără mormintele lui Tutankhamon, Seti I și Ramses al II-lea, alături de cele ale mai multor regine și membri ai familiei regale.

Cum ajungi în Egipt Din România, poți ajunge în Egipt atât cu zboruri directe, cât și cu curse cu escală. Cele mai rapide variante sunt zborurile charter și cele operate sezonier către stațiunile de la Marea Roșie, precum Hurghada și Sharm El-Sheikh. Acestea sunt incluse în pachetele turistice oferite de agențiile de turism și pleacă din orașe precum București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara. Dacă vrei să vizitezi Cairo, ai la dispoziție zboruri cu escală, operate de mai multe companii aeriene prin orașe precum Istanbul, Atena, Viena sau Roma. O astfel de călătorie durează între 5 și 8 ore, în funcție de escală. Dacă alegi un pachet de vacanță, poți beneficia de zbor charter, dar și de transfer de la aeroport la hotel. Ce oraș să alegi pentru vacanța ta Cairo – Inima Egiptului și poarta către Piramide Cairo, capitala, este punctul de pornire pentru majoritatea călătorilor și unul dintre cele mai importante orașe de vizitat în Egipt pentru istorie, cultură și energie modernă. Acest oraș extins, cu peste 20 de milioane de locuitori, este plin de mișcare, culori și sunete. Dincolo de trafic și aglomerație se află unele dintre cele mai cunoscute comori ale lumii. Luxor – Cel mai mare muzeu în aer liber din lume Niciun oraș din Egipt nu poate concura cu Luxor în ceea ce privește importanța istorică. Deseori numit cel mai mare muzeu în aer liber din lume, Luxor este o destinație esențială pentru pasionații de arheologie și cultură. Aswan – Liniște și cultură nubiană Aswan este una dintre cele mai potrivite destinații din Egipt pentru cei care caută liniște și profunzime culturală. Mai mic și mai calm decât Cairo sau Luxor, orașul este așezat pe malul Nilului, înconjurat de dune de nisip și insule cu vegetație. Alexandria – Perla mediteraneană a Egiptului Fondată de Alexandru cel Mare, Alexandria combină influențe egiptene, grecești și romane cu atmosfera mediteraneană. Este o destinație importantă pentru cei interesați de cultură și litoral. Sharm El Sheikh – paradis pentru scufundări la Marea Roșie Pentru iubitorii de mare, Sharm El Sheikh este una dintre cele mai populare destinații din Egipt. Este cunoscut pentru recifele de corali, apa limpede și resorturile turistice. Hurghada – plaje, viață de noapte și activități pentru familie Hurghada este o altă destinație importantă de pe litoralul Mării Roșii, potrivită pentru familii și turiști care caută stațiuni all-inclusive. A evoluat dintr-un mic sat pescăresc într-un oraș turistic major. Când să mergi pentru vreme bună și prețuri avantajoase Cea mai bună perioadă pentru a vizita Egiptul este între octombrie și aprilie, când zilele sunt plăcute, cu temperaturi moderate, dar în continuare însorite. În această perioadă poți explora în condiții confortabile templele din Luxor, piramidele și aglomerația piețelor din Cairo, iar serile sunt răcoroase. Marea Roșie are temperaturi blânde, iar vremea este ideală pentru croaziere pe Nil. Cele mai călduroase luni sunt iunie, iulie și august, când temperaturile diurne ajung frecvent la peste 30°C. În timpul verii, vizitarea obiectivelor turistice poate fi dificilă din cauza căldurii, fiind necesară hidratarea constantă și căutarea umbrei în zonele arheologice. Totuși, vara este o perioadă bună pentru scufundări, deoarece Marea Roșie are ape calde și vizibilitate bună.

Reguli esențiale pentru turiști pe care nimeni nu ți le spune Egiptul este o țară cu populație majoritar musulmană și, deși primește anual milioane de turiști, este important să fie respectate obiceiurile locale, în special în ceea ce privește vestimentația. În orașe precum Cairo, Luxor și Aswan, atât bărbații, cât și femeile sunt încurajați să adopte o ținută modestă. Femeile sunt sfătuite să poarte haine care acoperă umerii și genunchii, mai ales atunci când vizitează moschei sau alte locuri religioase. Hainele lejere nu doar respectă normele culturale, ci ajută și la menținerea confortului în climatul cald din Egipt. Pentru bărbați: tricourile și pantalonii lungi sunt cele mai potrivite. Sunt de evitat maiourile fără mâneci, în special în zonele religioase. Pentru femei sunt recomandate fustele lungi, rochiile sau pantalonii lejeri, combinați cu topuri care acoperă umerii. Este util să ai la tine și o eșarfă, mai ales pentru vizitarea moscheilor sau altor locuri religioase. Egiptenii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor, însă există anumite norme sociale care trebuie respectate. Evită manifestările de afecțiune în public, precum săruturile sau îmbrățișările, deoarece pot fi considerate nepotrivite. Strângerea de mână este o formă obișnuită de salut, dar în contexte mai conservatoare, mai ales între persoane de sexe diferite, este recomandat să așteptați inițiativa celeilalte persoane. Fotografierea Una dintre cele mai importante reguli pentru turiști în Egipt privește fotografiatul. Deși țara este foarte fotogenică, fotografierea persoanelor fără acordul acestora este considerată lipsă de respect. Este necesar să ceri permisiunea înainte de a face poze localnicilor. De asemenea, fotografia este adesea restricționată în zone precum instalații militare, aeroporturi și unele muzee. Eticheta în moschei La vizitarea unei moschei, încălțămintea trebuie scoasă înainte de intrare, iar ținuta trebuie să fie modestă. Femeile trebuie să își acopere capul cu o eșarfă, iar toată lumea trebuie să poarte haine care acoperă umerii și genunchii. Este important să se păstreze liniștea sau să se vorbească în șoaptă pentru a arăta respect față de spațiul religios.

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