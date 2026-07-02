Cei care nu și-au cumpărat din vreme o vacanță pe litoralul nostru plătesc mai mult acum.

Bărbat: „Tocmai de azi s-au scumpit, cam piperat mi se pare pe plajă, la șezlonguri, la băuturi, adică 26 de lei o bere la draft, foarte mult."

Femeie: „Căutăm să facem bani mulți din orice.”

Femeie: „La restaurante, o discrepanță prea mare de la an la an. La cazare mă așteptam să găsesc ce am văzut în poze. Și nu a fost întocmai."

Cele mai aglomerate stațiuni sunt Eforie Nord, Jupiter, Venus și Mamaia.

Camelia Ciurea, manager agenție de turism: „De astăzi se modifică tarifele cu aproximativ 10-15%, în funcție de fiecare hotel în parte, vom mai avea o creștere în jur de 15%, când se trece la tariful maximal pentru acest sezon.”

Și restaurantele anunță prețuri mai mari.

Andreea Popa, manager autoservire: „O să creștem tarifele începând din acest weekend cam cu 1 leu, 2 lei, 3 lei, la anumite feluri de mâncare, la ciorbe, la pește, cam la astea o să le mărim."

Cristian Bărhălescu, președintele ANAT: „Turiștii aleg acum să caute ofertele last minute.”

Din pricina căldurii, la mal s-au adunat din nou tone de alge, care creează o imagine dezolantă.

Corespondent PROTV: „Pe mal, dar și în apă, sunt grămezi de alge, iar primii metri sunt acoperiți de un covor verde. Pentru a ajunge la apa limpede, turiștii trebuie să treacă de această zonă."

Rareș Teliban, administrator plajă: „În fiecare seară se strâng, umplem roabele, cărăm, este extraordinar de greu să facem față."

Potrivit legii, responsabilitatea strângerii algelor aduse de curenți la linia țărmului aparține Administrației Naționale „Apele Române” Dobrogea-Litoral. Reprezentanții instituției susțin că angajații regiei curăță plajele în fiecare seară.