Deși vestea nu e una bună, datele arată că țara noastră a mai trecut prin asta și în 2024. Și nu înseamnă că fiecare familie va resimți probleme financiare.

Cum putem să ne pregătim totuși pentru perioade mai incerte, aflăm de la Ștefana Todică.

Deși nu vorbim de o scădere serioasă a economiei, mai degrabă o încetinire, recesiunea tehnică poate fi pentru mulți un motiv de îngrijorare, însă, mai ales că în același timp ne confruntăm și cu scumpiri. Pot apărea temeri că poate salariile nu vor mai crește și în general se poate ca starea să fie una de insecuritate.

Este un moment care ne amintește însă că stabilitatea financiară personală este esențială nu doar acum, ci și în perioade cu creștere economică, și ce putem face este să ne creăm o plasă de siguranță, astfel încât o eventuală situație neprevăzută să nu ne destabilizeze financiar.

Și atunci merită să ne putem o întrebare: câte luni mă pot descurca dacă veniturile mele ar scădea sau ar dispărea temporar?

Dacă răspunsul este că trăiesc de la un salariu la altul, atunci ne poate da peste cap orice situație neprevăzută. Experții financiari recomandă să ne gândim în primul rând pentru un fond de urgență.

Este ca un airbag financiar. Dacă se întâmplă ceva, să avem niște bani puși deoparte, la îndemână. Dacă se strică frigiderul, dacă e nevoie de o reparație la mașină, am o urgență dentară, mi-am pierdut telefonul sau are câinele o problemă medicală - nu e nevoie să fac credit sau să iau din banii de rată ori chirie. Pentru astfel de situații este bine să avem o sumă, nu mare... fiecare își face calculele, poate fi și 1.000 de lei, cash sau pe card.

Trebuie să fim sinceri cu noi și să nu considerăm urgențe și alte tipuri de cheltuieli la care nu ne-am gândit din timp, de exemplu un cadou sau asigurarea la mașină.

Următorul pas este fondul de siguranță — un colac de salvare financiar. Acesta este diferit de fondul de urgență, pentru că este gândit pentru situații mai serioase: pierderea locului de muncă, reducerea veniturilor sau, în cazul liber-profesioniștilor, perioade fără activitate.

Înseamnă să avem niște bani deoparte, pentru cheltuieli - rate, chirie, facturi, mâncare și transport.

Banii de rezervă ar trebui ținuți într-un depozit sau titluri de stat pe perioade scurte

Specialiștii recomandă ca acest fond de siguranță să fie între 3 și 6 luni de cheltuieli.

De exemplu, dacă cineva are un salariu de 5.000 de lei și să spunem că cheltuielile sale sunt de 4.500 de lei pe lună, atunci fondul de siguranță ar trebui să fie de cel puțin 13.500 de lei. Bani cu care se poate descurca o perioadă fără griji.

Unde ar trebui să ținem acești bani? Nu neapărat în contul curent, pentru că pot fi cheltuiți ușor și își pot pierde din valoare, din cauza inflației. Putem să îi ținem într-un depozit sau titluri de stat pe perioade scurte, ideea e să avem acces la ei, să îi putem scoate în câteva zile.

Sigur că poate nu toată lumea poate economisi sume atât de mari, fiecare își face calculele în funcție de datorii, copii, cât de repede poate găsi un loc de muncă, dar ideea e să ne gândim totuși la ceva pus deoparte pentru zile negre.

Dacă începeți acum să economisiți, încercați să nu puneți deoparte sume prea mari, astfel încât să vă copleșească, să faceți o plată automată într-un alt cont eventual, imediat cum ați luat salariul și de ce nu să tratați această plată ca o rată - dar una pentru liniștea noastră financiară și un viitor cu mai puține griji.