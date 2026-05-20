Cei mici — doi băieți și o fată, cu vârste de trei, patru și șase ani — au murit pe loc, au anunțat autoritățile franceze, potrivit TV5 Monde.

Femeia își creștea singură cei șapte copii, iar potrivit procurorilor, în ultima perioadă ar fi prezentat semne de depresie și posibile tulburări psihice, informații care urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Anchetatorii exclud, pentru moment, implicarea unei alte persoane

Trupurile victimei și ale copiilor au fost descoperite în zori, la baza clădirii din cartierul muncitoresc Pontcarral. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că femeia s-ar fi aruncat de la etajul 13 împreună cu cei trei copii.

„În acest moment, nu există dovezi care să sugereze implicarea unei terțe părți în această tragedie”, a declarat procurorul Raphaël Balland.

Autoritățile au precizat că vor fi efectuate autopsii și analize toxicologice pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Parchetul a deschis un dosar penal pentru „omoruri comise de ascendenți”, procedură standard în astfel de cazuri.

Familia nu figura în evidențele autorităților pentru probleme sociale sau violență domestică. Cei șapte copii proveneau din două relații diferite: cei trei mai mari aveau același tată, iar cei patru mai mici proveneau dintr-o a doua relație.

În urma tragediei, cei patru copii rămași în viață au fost preluați de serviciile specializate și beneficiază de asistență psihologică.