Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor

iBani
24-11-2025 | 10:20
Cu o inflație persistentă, aproape de 10%, mulți dintre românii care reușesc să pună bani deoparte se gândesc cum să îi protejeze de creșterea prețurilor.

autor
Ștefana Todică

Ștefana Todică și a vorbit cu Irina Chițu, analist financiar, despre soluțiile cele mai populare.

Ștefana Todică: Avem inflație ridicată, prețuri în creștere, este și tot mai greu să punem bani deoparte. Cum să facem să reușim? Pentru că la final de lună de multe ori nu prea mai vedem nimic în cont.

Irina Chițu, analist financiar: La mine un singur lucru funcționează. Pun bani la început de lună, dar pe automat. Dar nu neapărat să te gândești că pui sume foarte mari, îți setezi sume mici sau cât ți-ai propus tu, dar să se ducă în mod automat și la început de lună, imediat cum a intrat salariul.Important e să începi 5 lei, 10 lei, 100 lei, să devină obișnuință.”

Ștefana Todică: Bun și ce facem cu banii ăștia pe termen lung? Care sunt soluțiile? Pentru că pe piață sunt multe variante. Ce alegem?

Irina Chițu, analist financiar: Până la alege trebuie să ne gândim noi pentru ce strângem banii respectivi, contează când ai un obiectiv.

Ștefana Todică: Și dacă ne gândim pe termen lung, să zicem o familie cu un copil mic, ce soluții avem? Am văzut, de exemplu, că aceste asigurări cu componentă investițională au înregistrat în prima jumătate a anului o creștere destul de mare, de 40%, potrivit ASF.

Irina Chițu, analist financiar: Cel mai important la acest tip de instrument este partea de asigurare. Deci practic ești asigurat tu ca părinte sau cel care plătește, că dacă se întâmplă ceva cu tine, incapacitate de muncă sau deces, doamne ferește, invaliditate, compania preia plata primelor până la maturitatea poliței. De exemplu ai făcut o poliță pentru copilul tău ca la 18 ani să beneficieze de o anumită sumă pentru ce vrea el, atunci la 18 sau 21 de ani, pentru facultate, să deschidă o firmă sau să-și cumpere ceva, este mai departe decizia lui, dar dacă se întâmplă ceva cu plătitorul, compania preia plata primelor până la sfârșit.

Acum astfel de asigurări pot să fie cu componentă de economisire în care ți se garantează un anumit procent ca la un depozit, cu 3%- 4% să zicem, se garantează, plus profitul pe care îl pot obține, de exemplu, din plasarea acelor bani. Sau poate să fie gen unit-linked, în care partea aceea de bani sunt investiți toți în fonduri de investiții. Ce contează este că, pe lângă asigurare, banii la maturitate nu sunt impozitați. Toate celelalte au și o formă de impozitare. Da, să zicem, impozitul pe dividende, să zicem, este de 16% o să fie de la anul, deci deja sunt bani care se diminuează la sfârșit.

Dar important este să punem în mai multe instrumente sume micuțe, să înțelegem și noi cum funcționează și cum reacționăm noi la risc, pentru că poți și la asigurările acelea cu unit-linked să ai la un moment dat contul pe zero. Și atunci ce faci? Scoți toți banii de frică sau dimpotrivă, cumperi în plus pentru că vei cumpăra mai ieftin.

Sursa: Pro TV

24-11-2025 10:20

