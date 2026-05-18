Care e cea mai mare greșeală pe care o facem când folosim Inteligența Artificială. „Răspunsurile par perfecte”

Inteligența artificială poate fi un instrument extrem de util pentru investiții și analiză financiară, însă utilizatorii fac o greșeală majoră: pun întrebări foarte generice și cer răspunsuri fără să îi ofere context.

Adrian Erimescu, investitor și antreprenor, explică la iBani cum trebuie folosit corect AI-ul pentru a evita pașii greșiți, care generează răspunsuri ce ne induc în eroare.

„Cred că m-aș rezuma la un singur (pas greșit -n.r.), care e fundamental: ideea asta de a pune întrebări prea generice, de a nu da context modelului. Partea proastă aici este că modelele răspund întotdeauna cu convingere, dau niște răspunsuri care par foarte articulate, par foarte utile”, spune Adrian Erimescu.

„Însă atunci când ne lipsește contextul, cel mai probabil nu va fi cel mai bun răspuns, dar este prezentat de așa natură încât pot crede că e cel mai bun răspuns”, a adăugat el.

Potrivit lui Erimescu, diferența dintre un răspuns generic și unul cu adevărat util stă în cât de clar formulăm promptul (solicitarea) și în informațiile pe care le oferim modelului de AI.

„Promptul face diferența între un răspuns generic, de multe ori corect, dar generic, și un răspuns foarte bun pentru situația pe care o analizez eu în momentul respectiv. Este foarte important să oferi modelului un context cât mai bun despre ce anume cauți să obții și ce fel de răspuns cauți să primești. (…)

Dacă am un consultant extraordinar de bun, dar care nu știe contextul sau piața despre care îl întreb, are nevoie de informații ca să îmi dea un răspuns bun. Exact la fel funcționează și inteligența artificială”

Care sunt cele mai bune modele de AI pentru investiții financiare

Atunci când vine vorba despre investiții, antreprenorul spune că AI-ul poate ajuta foarte mult la colectarea și organizarea informațiilor despre o companie.

Modelele AI funcționează mai bine atunci când sunt puse să urmeze un proces clar. Dintre modelele AI cunoscute publicului larg, cele mai utile pentru sarcini legate de investiții sunt Anthropic și Claude, spune Erimescu.

Un model optim de prompt ar trebui să urmeze patru pași:

1. Colectarea informațiilor

Mai întâi, modelul trebuie să strângă date relevante despre companie sau sector: piața în care activează, ritmul de creștere, competitorii, produsul sau echipa de management.

Adrian Erimescu: „Vreau să înțeleg care este piața în care compania funcționează, cum crește piața, care sunt competitorii, cum se raportează compania la competitori, cine sunt fondatorii și dacă au capacitatea să execute modelul de business.”

2. Validarea informațiilor

Datele trebuie verificate, pentru că modelele de inteligență artificială pot face greșeli.

3. Calcularea riscului

IA poate fi foarte utilă în evaluarea riscului și compararea mai multor scenarii.

4. Luarea deciziei și diversificarea

Chiar și atunci când identificăm oportunități bune, riscul trebuie împărțit într-un portofoliu diversificat.

Chiar și în aceste condiții, trebuie spus că modelele AI nu garantează venituri, ci sunt doar instrumente utile pentru a avea informațiile necesare, atunci când ne hotărâm să facem investiții.


