Edilul general s-a întâlnit, miercuri, cu conducerea Ministerului Energiei şi a discutat despre paşii următori pentru a realiza sistemul SACET în Bucureşti.

"Ideea preluării ELCEN de către Primăria Capitalei este ca producţia şi distribuţia să fie coordonate într-un sistem unitar, pentru a facilita investiţiile şi modernizarea reţelei. În acest moment am convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor Elcen, evaluare de care se face că uită de mai mulţi ani. Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăşi de către viitorul Guvern. Să vedem... Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică,termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureştenii", a scris primarul Ciprian Ciucu, pe Facebook.

El menţionează că prin preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei s-ar termina cu "împărţirea responsabilităţii şi aruncarea vinei" între Ministerul Energiei şi Primăria Capitalei.

"Au fost făcuşi paşi anteriori pentru acest lucru, dar nu au fost finalizaţi. Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile", mai precizează Ciucu.

SACET (Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică) reprezintă reţeaua care produce, transportă şi distribuie căldură şi apă caldă către locuinţe şi clădiri.

În Bucureşti, sistemul implică în principal: ELCEN (care produce agentul termic în centrale) şi Termoenergetica (transportă şi distribuie căldura către consumatori), se mai arată în postare.