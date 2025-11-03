Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Stiri externe
03-11-2025 | 15:16
Sanae Takaichi
AFP

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

autor
Stirileprotv

„Am transmis deja Coreei de Nord dorinţa noastră de a organiza un summit”, a declarat Sanae Takaichi (foto articol) luni, la un miting în care se cerea întoarcerea acasă a cetăţenilor japonezi răpiţi de Coreea de Nord cu zeci de ani în urmă.

Această problemă este unul dintre punctele sensibile nerezolvate între cele două ţări vecine despărţite de mare, a căror lungă istorie de colonizare şi conflict a condamnat la eşec încercările anterioare de negocieri bilaterale.

„Vreau ca liderii să se întâlnească direct şi să obţină rezultate concrete”, a declarat Takaichi. „Sunt hotărâtă să fac o breşă şi să rezolv problema răpirilor în timpul mandatului meu”, a promis ea.

Japonia afirmă că cel puţin 17 dintre cetăţenii săi au fost răpiţi de agenţi nord-coreeni la sfârşitul anilor 1970 şi în anii 1980. Cinci cetăţeni au fost repatriaţi în 2002.

Citește și
Sanae Takaichi
Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo

Răpirile par să fi făcut parte din programul de spionaj al Coreei de Nord, potrivit unui raport al ONU din 2014.

Cu un nou lider – şi cu Trump la Casa Albă – familiile japoneze ale căror persoane dragi au fost răpite de Coreea de Nord au o nouă speranţă.

Phenianul contestă numărul total al persoanelor răpite şi afirmă că unele dintre ele au murit în accidente de circulaţie şi înec, precum şi prin sinucidere, considerând că problema este încheiată.

Dar pentru familiile japonezilor răpiţi care rămân dispăruţi, dintre care unii erau doar adolescenţi când au fost răpiţi, nu există niciun sfârşit şi nicio uşurare. Acestea, împreună cu liderii japonezi care s-au succedat de-a lungul anilor, au continuat să insiste asupra acestei chestiuni, fără prea mult succes.

Deşi este în funcţie de nici două săptămâni, Takaichi s-a întâlnit deja de două ori cu familiile japonezilor răpiţi, inclusiv o dată alături de preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei acestuia de săptămâna trecută în Japonia. Ea declarase anterior că se angajează să ducă la bun sfârşit misiunea mentorului său, fostul prim-ministru Shinzo Abe, care i-a prezentat lui Trump familiile celor răpiţi în timpul primului mandat al preşedintelui american.

Un summit fără precedent

Cele două ţări au organizat un summit fără precedent în 2002, când prim-ministrul japonez de atunci, Junichiro Koizumi, a vizitat capitala nord-coreeană Phenian pentru a se întâlni cu Kim Jong Il, tatăl actualului lider Kim Jong Un. Această vizită a fost prima vizită a unui prim-ministru japonez în Coreea de Nord de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost, de asemenea, prima dată când Coreea de Nord şi-a recunoscut rolul în răpirea japonezilor, după mulţi ani de negare. Kim Jong Il şi-a cerut scuze la acea vreme, spunând că agenţii responsabili au fost pedepsiţi şi a promis că va împiedica repetarea acestui lucru, potrivit declaraţiilor guvernului japonez de la acea vreme.

Cinci deţinuţi au fost repatriaţi în Japonia în luna următoare şi s-au reunit cu familiile lor, la 20-30 de ani după răpirea lor.

Koizumi s-a întors în Coreea de Nord pentru a se întâlni cu Kim Jong Il a doua oară în 2004, ocazie cu care membrii familiilor mai multor persoane răpite au fost, de asemenea, autorizaţi să se întoarcă în Japonia. De atunci nu au mai avut loc repatrieri, iar negocierile dintre cele două ţări nu au înregistrat progrese, în ciuda eforturilor repetate ale guvernelor succesive, potrivit News.ro.

Mentorul premierului Sanae Takaichi, Shinzo Abe, care a fost asasinat în 2022, şi-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni cu Kim Jong Un fără condiţii pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre cele două ţări. Şi fostul premier nipon Fumio Kishida şi-a exprimat ulterior intenţia de a se întâlni cu liderul nord-coreean.

De fiecare dată, întâlnirile nu s-au concretizat însă. Acum, Takaichi, care a preluat funcţia după ce a câştigat alegerile din partid în octombrie, moşteneşte o problemă veche de zeci de ani care i-a pus în dificultate pe predecesorii săi. Ea speră, însă, să fie cea care o va rezolva.

Sursa: News.ro

Etichete: japonia, premier, kim jong-un,

Dată publicare: 03-11-2025 15:16

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american
Stiri externe
Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american

Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie "bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia, relatează AFP.

 

Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo
Stiri externe
Japonia va avea prima femeie prim-ministru al țării. Cine este Sanae Takaichi, noua șefă a executivului de la Tokyo

Premieră istorică. Japonia va avea prima femeie care va ocupa poziția de premier. Sanae Takaichi a adunat voturile necesare în cele două camere ale Parlamentului.

Posibilul viitor premier al Japoniei, Sanae Takaichi, este fan heavy-metal. S-a căsătorit fără să iasă la vreo întâlnire
Stiri externe
Posibilul viitor premier al Japoniei, Sanae Takaichi, este fan heavy-metal. S-a căsătorit fără să iasă la vreo întâlnire

Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
2 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
3 printul andrew
Getty
Stiri externe
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28