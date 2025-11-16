Ce cred japonezii despre un posibil atac chinez asupra Taiwanului. Declaraţiile lui Takaichi provoacă reacţii dure în China

Publicul japonez este împărţit în privinţa posibilităţii ca Japonia să îşi exercite dreptul la autoapărare colectivă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, potrivit unui sondaj realizat de agenţia Kyodo, citat de Reuters.

Sondajul arată că 48,8% dintre respondenţi sunt în favoarea unei intervenţii, în timp ce 44,2% se opun. Totuşi, 60,4% sprijină planul premierului Sanae Takaichi de a creşte cheltuielile pentru apărare.

Opinia publică este testată într-un moment în care tensiunile diplomatice dintre Tokyo şi Beijing s-au accentuat, după declaraţia premierului japonez din 7 noiembrie, în care a afirmat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea constitui „o situaţie de ameninţare la adresa supravieţuirii” şi ar putea declanşa un răspuns militar al Japoniei.

China și-a avertizat cetățenii să evite călătoriile in Japonia

China nu a exclus utilizarea forţei pentru a-şi impune revendicările asupra Taiwanului, guvernat democratic, care se află la doar 110 km de teritoriul japonez. Taiwanul respinge pretenţiile de suveranitate ale Beijingului.

Comentariile lui Takaichi au stârnit reacţii dure din partea Chinei, care şi-a avertizat şi cetăţenii să evite călătoriile în Japonia.

Premierul japonez s-a angajat să atingă în acest an fiscal obiectivul de cheltuieli de apărare echivalent cu 2% din PIB, înaintea termenului iniţial stabilit pentru anul fiscal 2027.

Rata de aprobare a cabinetului Takaichi a crescut, ajungând la 69,9%, cu 5,5 puncte procentuale peste nivelul din sondajul anterior, a precizat Kyodo.

