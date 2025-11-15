China avertizează cetăţenii să nu călătorească în Japonia. „Trebuie să luăm în considerare scenariul cel mai pesimist”

China a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în Japonia, după declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi despre o posibilă intervenţie militară japoneză pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, transmite AFP.

„Recent, liderii japonezi au făcut declaraţii provocatoare la adresa Taiwanului, afectând grav climatul relaţiilor dintre popoare”, a anunţat, vineri seară, ambasada Chinei la Tokyo pe reţelele de socializare, scrie News.ro.

„Ministerul Afacerilor Externe şi ambasada şi consulatele Chinei în Japonia reamintesc solemn cetăţenilor chinezi să evite să se deplaseze în Japonia în viitorul apropiat”, se adaugă în comunicat.

Pe 7 noiembrie, noul prim-ministru japonez Sanae Takaichi a declarat în faţa Parlamentului japonez că, dacă o situaţie de urgenţă în Taiwan ar implica „desfăşurarea de nave de război şi recurgerea la forţă, aceasta ar putea constitui o ameninţare pentru supravieţuirea Japoniei”.

„Trebuie să luăm în considerare scenariul cel mai pesimist”, a adăugat ea.

Aceste declaraţii au fost interpretate pe scară largă ca un indiciu că un atac asupra Taiwanului ar putea justifica sprijinul militar al Tokyo pentru insulă.

Conform propriilor reguli, Japonia poate interveni militar numai în anumite condiţii, în special în cazul unei ameninţări existenţiale. Taiwanul se află la doar 100 de kilometri de cea mai apropiată insulă japoneză.

Vineri, Beijingul a anunţat că a convocat ambasadorul Japoniei, considerând „extrem de grave” declaraţiile lui Sanae Takaichi.

Beijingul convoacă ambasadorul Japoniei pentru declaraţii considerate grave

Japonia, la rândul său, a declarat că a făcut acelaşi lucru cu ambasadorul Chinei, după o ameninţare considerată „extrem de nepotrivită” din partea consulului general al Chinei la Osaka, Xue Jian.

Într-un mesaj şters ulterior de pe X, acesta din urmă ameninţase că „va tăia capul acela murdar fără nicio ezitare”, citând un articol de presă care relata intervenţia lui Sanae Takaichi.

Tokyo a afirmat vineri că poziţia sa faţă de Taiwan rămâne „neschimbată” şi a recomandat „pace şi stabilitate”.

Beijingul revendică suveranitatea insulei Taiwan şi a ameninţat că va folosi forţa pentru a o plasa sub controlul său.

